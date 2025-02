Gato es un animal solitario que se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. En la búsqueda de refugio, se une a un barco con animales de otras especies. Llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que el de superar su miedo al agua. A lo largo de esta aventura, tendrán que demostrar su valentía y superar sus diferencias para adaptarse a la nueva situación.

Tras su paso por la Sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, “Flow” se alzó con el Premio a Mejor Película Animada en el Festival de Guadalajara y con cuatro galardones más en el Festival de Annecy: Premio especial del jurado, Premio del público, Premio especial a Mejor música original y Premio Fundación Gan a la distribución. También participó en el Festival de Melbourne (sección Bright Horizons), donde logró el Premio Especial del Jurado. Su director, Gints Zilbalodis, conquistó a la crítica ya con su primer largometraje, “Away”, creado y dirigido íntegramente por él. “Away” ganó el Prix Contrechamp al mejor largometraje en Annecy y ha sido seleccionado en más de 90 festivales.

La fascinación de Zilbalodis por el cine comenzó a una edad temprana, cuando veía películas clásicas y empezó a hacer cortometrajes. Antes de “Away”, realizó 7 corts utilizando diversas técnicas, como la animación dibujada a mano y la animación 3D de acción real, a menudo mezclando sus características estéticas. “Siempre me ha gustado pasear por la naturaleza››, dice. ‹‹Y tuve gatos y luego perros, cuando era adolescente. Todo eso me inspiró. La razón por la que estos entornos se repiten en mis películas es muy sencilla: como paso muchos años creándolos, ¡prefiero que mis historias transcurran en panoramas que me gusten! No quiero hacer distopías ni dramas realistas, así que no necesito este tipo de escenarios. Puedo imaginar fácilmente paisajes naturales, o combinar aspectos de lugares reales que me inspiran. Luego los integro en la narración, porque son una parte muy importante de ella. No son sólo fondos”.

‹‹Desde el principio tuve la sensación de que “Flow” sólo podía contarse en animación, porque todos los personajes son animales y porque tenía en mente movimientos de cámara muy concretos››, explica. ‹‹Espero que esta aventura no se vea sólo como una película de animación, porque está muy inspirada en las películas de imagen real. De hecho, “Flow” es una mezcla de lo que más me gusta de todo el cine. En el cine, mis escenas favoritas no se basan en los diálogos: son siempre las imágenes y la forma en que se sienten lo que más recuerdo. La animación se adapta perfectamente a este enfoque, porque puedes diseñar un plano de la A a la Z con absoluta precisión, mientras que es extremadamente difícil en la acción real. “Flow” fue concebida desde el principio para ser contada de esta manera. Puede que en el futuro intente utilizar diálogos si la historia lo requiere, pero serán breves y la película seguirá basándose en la narración visual››.

“No sé por qué el diálogo se ha vuelto tan importante”, cuestiona a propósito del carácter no verbal de “Flow”. “Aprecio los momentos más tranquilos de una película, porque proporcionan un cambio de ritmo y renuevan el interés cuando empieza una nueva escena de acción. Eso ya no funciona cuando todo está constantemente frenético y saturado de diálogos y gritos”.

CINE COLISEO (27 de febrero al 5 de marzo):

19:00 Hs. FLOW (2D non verbal)

Título original: Straume

Género: Animación, non verbal

Origen: Letonia

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 24 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección, fotografía y montaje: Gints Zilbalodis

Guión: Matiss Kaza, Gints Zilbalodis

Producción: Ron Dyens, Matiss Kaza, Gregory Zalcman, Gints Zilbalodis

Música: Rihards Zalupe, Gints Zilbalodis