Flybondi dio explicaciones por el aterrizaje de emergencia

“En el día de ayer, debido a las condiciones meteorológicas que se presentaron durante la aproximación en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vuelo mencionado debió realizar un escape (go around) e interrumpir el aterrizaje. Un escape es una maniobra que se utiliza en la aviación cuando no están dadas las condiciones para poder aterrizar en un determinado aeropuerto”, se indicó desde FlyBondy.

A través de un comunicado, desde la low cost se aclaró que “este tipo de maniobras se hace para reiniciar la fase de aproximación y luego realizar un aterrizaje seguro, pero también puede implicar un cambio de aeropuerto en caso que no se logre”.

Si bien se trata de una maniobra estándar en los procedimientos de aproximación a una pista, su ejecución “requiere un adecuado nivel de experiencia e instrucción técnica de la tripulación”, mencionó Eduardo Gaspari, director de Operaciones de la compañía.

El ejecutivo agregó: “El equipo de pilotos de Flybondi se entrena y capacita permanente, lo que les permite ejecutar este tipo de acciones con rigurosidad tanto en su actividad cotidiana como en estas situaciones particulares. Más allá de esto, es un orgullo para nosotros el reconocimiento que se le está dando al comandante de este vuelo por su actuación”.

El vuelo FO 5501 realizó en total dos intentos de aterrizaje en Aeroparque pero las condiciones no permitieron completarlos; es por esta razón que debió desviarse al aeropuerto de Ezeiza, en el que la situación meteorológica no condicionó completar el vuelo.

“En nombre de todo el equipo de Flybondi, felicitamos a toda la tripulación de este vuelo que demostró su nivel de experiencia y capacidad al resolver la situación de manera segura y confiable”, concluyeron desde la compañía aérea.