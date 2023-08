Formalizan la investigación por el asesinato de Barbi

Con una nutrida cantidad de público se concretó el viernes la audiencia de apertura de investigación en un caso de maltrato y crueldad animal en perjuicio de la perra comunitaria de Km 3 llamada Barbi. El caso tiene como imputado a Pedro Juan Horning.

El fiscal Caperochipi realizó un breve relato del hecho a investigar y solicitó se le formalice el mismo al imputado bajo la calificación legal provisoria de “crueldad animal”. En contraposición el defensor se opuso a la apertura y solicitó que se rechazara la misma. Finalmente, el juez penal resolvió dar por formalizada la apertura del caso en contra de Horning y el plazo de seis meses de investigación.

Presidió la apertura Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Juan Carlos Caperochipi, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Sixto Troncoso, defensor particular del mismo.

El fiscal en un primer momento hizo referencia al caso a investigar acontecido el 11 de febrero de 2023, cuando Barbi can comunitaria de la zona de Km 3, de carácter dócil, no agresiva y habituada a interactuar con las personas se encontraba en las inmediaciones del centro comercial del barrio denominado Área Central, donde era habitual que circulara. En esas circunstancias entre las 3 y 04.30 aproximadamente, según la fiscalía, se hizo presente el imputado Pedro Horning, quien sin otra motivación que ejercer sobre la misma un acto extrema crueldad apuñaló al can con un arma blanca u objeto punzo cortante, provocándole una herida que horas después ocasionó su muerte.

Tras ser agredida, Barbi, mal herida, se trasladó por el pasillo central del centro comercial y por varias cuadras hasta llegar a Comodoro Py al 400 donde se desplomó. Finalmente fue hallada aún con vida y fue trasladada inmediatamente a una veterinaria por los vecinos que la conocían. Allí fue intervenida quirúrgicamente, falleciendo poco después a causa de las graves heridas padecidas.

El fiscal solicitó que se le formalice el caso en contra del imputado en base al delito de “crueldad animal” y el plazo de seis meses de investigación.

En contraposición el defensor argumentó que no existen indicios de autoría, por lo cual se opuso a la apertura del caso, solicitando se rechace la misma. Además, su defendido “trabaja manteniendo las plazas cuidando perros”.

Por último, el juez penal resolvió dar por formalizada la apertura del hecho en contra del imputado, dándolo por informado del hecho y la calificación legal que se investiga y por asegurada su defensa técnica. Asimismo, estableció el plazo de seis meses para concluir con la investigación.