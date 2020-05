"No sabemos cuándo va a volver el fútbol, para qué vamos a apurar entonces el tema de Scocco. Cuando sepamos lo haremos", afirmó Enzo Francescoli, manager deportivo de River.

Francescoli: "no vamos a apurar a Scocco, pidió tiempo y se lo dimos"

El manager deportivo de River Plate, Enzo Francescoli, aseguró este jueves que la situación del delantero Ignacio Scocco puede seguir esperando ya que nadie sabe cuándo volverá a jugarse al fútbol por el tema de la pandemia de coronavirus.

“No sabemos cuándo va a volver el fútbol, para qué vamos a apurar entonces el tema de Scocco. Cuando sepamos lo haremos, por ahora nos pidió tiempo y se lo dimos, estuvimos todos de acuerdo en eso”, dijo Francescoli en diálogo con el programa Super Fútbol que se emite por la señal de TyC Sports.

“El jugador tiene que estar tranquilo y nadie apura a nadie, hay temas familiares y cosas personales que Nacho debe evaluar, es un jugador que le dio muchas cosas al club y hay que darle el tiempo que necesite. Después, cuando se sepa cuándo vuelve el fútbol, lo llamaremos”, sostuvo el ex futbolista uruguayo.

En cuanto al tema del mercado de pases y la economía del club de Núñez, el manager "millonario" dijo que “todas las semanas" habla con Rodolfo D’Onofrio y Marcelo Gallardo sobre todo el fútbol.

"Va a ser difícil que todo vuelva a moverse y obviamente habrá problemas económicos, pero no se puede hacer futurología”, agregó.

En este sentido advirtió que “seguramente habrá que ajustar cosas, no va a ser lo mismo, incluso si arranca sin público el fútbol, pero no sabría decir qué va a pasar exactamente porque nadie lo sabe. Lo que sí, no va a ser lo mismo el fútbol tal cual lo conocimos”.

Consultado sobre la situación de Lucas Pratto, Francescoli señaló que “es un jugador del club y es del plantel y no es un verso, porque acá el que está mejor juega y el que no espera. A él le está tocando entrar y ganarse su lugar, pero la verdad es que nadie sabe qué va a pasar con el mercado de pases”.

En cuanto a las posibles ventas y el caso de Rafael Borré, explicó que “lo de Rafa se sabe desde que llegó y puede comprarlo el Atlético de Madrid poniendo 7 millones, pero es una preocupación no sólo por él sino por todos los jugadores. No es fácil porque nosotros competimos contra mercados de clubes importantes con cláusula de salidas que no son utópicas”.

“No sé qué vas a pasar en el mercado, la realidad es que las cláusulas de salidas son las que creemos que valen y no ha llegado ninguna oferta. Es un momento en donde todos están impacientes”, agregó.

En cuanto al tema de los descensos y sumar más equipos al torneo, expresó que “no estoy de acuerdo con que no haya descensos, ni que se sumen más equipos. Es un problema que tenemos en el fútbol argentino cuando se está viviendo un tema muy especial, pero es solo una opinión personal”.

En cuanto a las comparaciones sobre los equipos de River de 1986 y los actuales, fue enfático: “No me engancho en eso, no me gusta andar diciendo este o aquel equipo le habría hecho 4 goles, o es mejor este jugador que aquel. Yo disfruté de aquellos años y mucho. Y ahora disfruto de esto”.