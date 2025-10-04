Franco Colapinto clasificó 18º en Singapur

El argentino no pudo mejorar en su último intento tras una bandera amarilla provocada por su compañero Pierre Gasly. La ‘pole’ fue de Russell.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó eliminado en la Q1 y largará desde el 18º lugar en el Gran Premio de Singapur, que la Fórmula 1 correrá este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

El pilarense alcanzó la octava posición de manera parcial, pero una bandera amarilla provocada por su compañero de equipo, Pierre Gasly, complicó su última vuelta. “Tuve muchísimo tráfico en la vuelta. Teníamos un buen auto para pasar”, dijo Colapinto al terminar la sesión.

Y agregó: “Me molestaron mucho, estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar”, lamentó.

Por su parte, el británico George Russell (Mercedes) sorprendió al quedarse con la 'pole position' por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), segundo a 182 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero a 366, en una jornada en la que el equipo alemán dio un golpe sobre la mesa desde la Q2 a costa de los autos de la escudería de Woking, que se vieron superados también en la recta final de la jornada.

Por detrás, el italiano Kimi Antonelli alcanzó la cuarta plaza a 379 milésimas, mientras que el británico Lando Norris personificó la irregular sesión de los McLaren al colocarse quinto a 428.

Por su parte los Ferrari del británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc se ubicarán sexto y séptimo respectivamente en la grilla, en una zona más que anónima para las aspiraciones de la escudería italiana.

El Gran Premio de Singapur se correrá este domingo a partir de las 9 con transmisión de Disney+, la plataforma de ESPN.