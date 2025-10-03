Colapinto tuvo un viernes complicado en Singapur

El argentino terminó en el 19° lugar en las primeras dos prácticas libres en el trazado urbano de Marina Bay.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, tuvo un viernes complicado al finalizar 19º en los dos primeros ensayos que la Fórmula 1 llevó a cabo en el circuito urbano de Marina Bay, escenario del Gran Premio de Singapur.

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116.

Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la 19ª posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

Por su parte, Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato mundial, marcó el mejor tiempo. El piloto australiano, de 24 años, marcó el mejor tiempo de la jornada en el segundo libre, por la noche y en condiciones similares a las de la clasificación de este sábado y de la carrera del domingo. El líder del Mundial cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense en un minuto, 30 segundos y 714 milésimas, 132 menos que el debutante francés Isack Hadjar (RB) y con 143 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Tercero en la general -a 69 de los 324 puntos con los que lidera el australiano-; que viene de ganar las últimas dos carreras y que repitió en la sesión nocturna el tercer puesto de la vespertina.

La actividad en el Gran Premio de Singapur continuará este sábado con la práctica libre 3 y la clasificación, que comenzarán a las 6:30 y a las 10 de la mañana respectivamente.