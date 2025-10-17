Franco Colapinto larga 17º la carrera sprint en Austin

El piloto argentino, con Alpine, quedó fuera por escaso margen en la segunda ronda (Q2) del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto, con Alpine, completó este viernes su participación en la clasificación sprint del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 17, quedando fuera por escaso margen de la segunda ronda (Q2). La sesión se disputó en el Circuito de las Américas, bajo un clima estable y con una intensa competencia entre los pilotos de mitad de tabla.

El piloto argentino registró un tiempo de 1’35”246/1000, quedaando a solo dos posiciones del corte clasificatorio para ingresar en la Q2. Su primera vuelta fue determinante: una serie de errores en los sectores iniciales lo relegó al puesto 19°, y aunque mejoró en su segundo intento, no logró recuperar el terreno perdido.

Colapinto venía de marcar el 16° mejor tiempo en las prácticas libres, lo que alimentó las expectativas de alcanzar la siguiente fase clasificatoria. Sin embargo, la falta de ritmo en su primera salida con neumáticos nuevos condicionó su rendimiento en una tanda donde las diferencias fueron mínimas entre los competidores del grupo medio.

El cronograma del fin de semana en Austin incluye la carrera sprint, que definirá el orden de partida y otorgará puntos adicionales para el campeonato mundial, antes de la competencia principal del domingo.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la primera posición. El tetracampeón mundial quiere seguir presionando a los dos pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, que ocupan la cabeza de la clasificación general a falta de seis pruebas para terminar la temporada.

En el arranque del fin de semana en Austin, Verstappen le arrebató la pole del sprint en el último suspiro a Norris, que terminó en segundo lugar a 0.071 segundos de Mad Max.

El Gran Premio de Austin, correspondiente a la 19ª jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025, continuará este sábado con la carrera sprint y concluirá el domingo con la competencia principal, donde Colapinto intentará redondear un buen fin de semana para el equipo Alpine.