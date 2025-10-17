Derrotó de local 2-0 a Florentino Ameghino en el partido nocturno jugado en Kilómetro 27. Los dos goles los marcó Axel Romero.

Diadema abrió la 4ª fecha del Zonal "A" con una victoria

Argentinos Diadema le ganó este viernes por la noche 2-0 a Florentino Ameghino en el partido que abrió la cuarta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en cancha de Diadema, en Kilómetro 27, tuvo el arbitraje de Luis Fimiani. Los dos tantos del partido los marcó Axel Romero. El goleador abrió el marcador a los 3 minutos de juego, mientras que el segundo, lo convirtió a los 25’ del complemento.

De esa manera, Diadema sumó su segunda victoria en el certamen y se ubica cuarto con seis unidades, mientras que Ameghino sigue sin poder ganar y sigue en el fondo de la Zona “B”.

Este sábado, mientras tanto, la fecha continuará con los duelos entre Huracán y Unión San Martín Azcuénaga y Deportivo Sarmiento-Petroquímica.

El partido entre el “Globo” y el “Patricio” dará comienzo a las 15:30 y será arbitrado por Maximiliano Selg. Mientras que el del “Depo” y “Petro” arrancará a las 18, con el arbitraje de Diego Bayón.

El domingo, mientras tanto, jugarán al mediodía Tiro Federal y General Saavedra -controlará el partido Gabriel Jarpa-, y quedarán pendientes Jorge Newbery-Laprida y Comisión de Actividades Infantiles-Próspero Palazzo.

Cabe destacar que todos los partidos se juegan sin la asistencia de público visitante.

POSICIONES

Zona “A”: Jorge Newbery 7 puntos, Petroquímica 7, Deportivo Sarmiento 6, Laprida 3, General Saavedra 3 y Tiro Federal 0.

Zona “B”: CAI 7 puntos, Huracán 7, Próspero Palazzo 6, Argentinos Diadema 6, USMA 3 y Florentino Ameghino 0

……………….

Panorama de la 4ª fecha

VIERNES 17

- Argentinos Diadema 2 / Florentino Ameghino 0.

SABADO 18 (15:30 Primera – 13:30 Reserva)

- Huracán vs USMA.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Armando Subelza y Marcelo Coca.

Cancha: Huracán.

SABADO 18 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Bayón.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Gustavo Corbalán.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

DOMINGO (12:00 Primera – 10:00 Reserva)

- Tiro Federal vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Verón y Eduardo Vallejos.

Cancha: Tiro Federal.

A CONFIRMAR

- Jorge Newbery vs Laprida.

- CAI vs Próspero Palazzo.

Foto: Argentinos Diadema.