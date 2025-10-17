La CAI busca seguir firme en el Torneo Divisiones Juveniles

Este fin de semana en Comodoro Rivadavia, y con Comisión de Actividades Infantiles como anfitrión, se desarrollarán los octavos y cuartos de final del Torneo Divisiones Juveniles (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).
Los octavos de final se jugarán el sábado en el Estadio Municipal de Km 3 y en cancha de Talleres Juniors y reunirán a los 12 mejores equipos de la región patagónica -4 por categoría-. Mientras que los tres partidos de cuartos de final se jugarán el domingo en el Estadio Municipal y otorgará tres boletos para las semifinales (1 por categoría).
Además de la CAI, los otros clubes que llegaron a esta instancia son Cipolletti de Río Negro, Maronese de Neuquén, Huracán de Trelew, Juan José Moreno de Puerto Madryn, Puerto Moreno de Bariloche y La Amistad de Cipolletti.
Programa – Octavos de final
SABADO 18
Sub 15
- CAI (C. Rivadavia) vs Cipolletti (Río Negro).
Cancha: Estadio Municipal
Hora: 11.
- Maronese (Neuquén) vs Huracán (Trelew).
Cancha: Talleres Juniors.
Hora: 11.
Sub 13
- CAI (C. Rivadavia) vs La Amistad (Cipolletti).
Cancha: Estadio Municipal.
Hora: 13.
- Maronese (Neuquén) vs J.J. Moreno (Puerto Madryn).
Cancha: Talleres Juniors.
Hora: 13.
Sub 17
- CAI (C. Rivadavia) vs Puerto Moreno (Bariloche).
Cancha: Estadio Municipal.
Hora: 15.
- Cipolletti (Río Negro) vs Huracán (Trelew).
Cancha: Talleres Juniors.
Hora: 15.
DOMINGO 19
Sub 13, Sub 15 y Sub 17 - Cuartos de final
Jugarán los ganadores de los partidos en octavos, en horario a definir.