La CAI busca seguir firme en el Torneo Divisiones Juveniles

Este sábado a partir de las 11 se juegan en Comodoro Rivadavia los octavos de final, mientras que el domingo será la instancia de cuartos.

Este fin de semana en Comodoro Rivadavia, y con Comisión de Actividades Infantiles como anfitrión, se desarrollarán los octavos y cuartos de final del Torneo Divisiones Juveniles (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

Los octavos de final se jugarán el sábado en el Estadio Municipal de Km 3 y en cancha de Talleres Juniors y reunirán a los 12 mejores equipos de la región patagónica -4 por categoría-. Mientras que los tres partidos de cuartos de final se jugarán el domingo en el Estadio Municipal y otorgará tres boletos para las semifinales (1 por categoría).

Además de la CAI, los otros clubes que llegaron a esta instancia son Cipolletti de Río Negro, Maronese de Neuquén, Huracán de Trelew, Juan José Moreno de Puerto Madryn, Puerto Moreno de Bariloche y La Amistad de Cipolletti.

Programa – Octavos de final

SABADO 18

Sub 15

- CAI (C. Rivadavia) vs Cipolletti (Río Negro).

Cancha: Estadio Municipal

Hora: 11.

- Maronese (Neuquén) vs Huracán (Trelew).

Cancha: Talleres Juniors.

Hora: 11.

Sub 13

- CAI (C. Rivadavia) vs La Amistad (Cipolletti).

Cancha: Estadio Municipal.

Hora: 13.

- Maronese (Neuquén) vs J.J. Moreno (Puerto Madryn).

Cancha: Talleres Juniors.

Hora: 13.

Sub 17

- CAI (C. Rivadavia) vs Puerto Moreno (Bariloche).

Cancha: Estadio Municipal.

Hora: 15.

- Cipolletti (Río Negro) vs Huracán (Trelew).

Cancha: Talleres Juniors.

Hora: 15.

DOMINGO 19

Sub 13, Sub 15 y Sub 17 - Cuartos de final

Jugarán los ganadores de los partidos en octavos, en horario a definir.