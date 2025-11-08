Franco Colapinto larga 18º en Interlagos

El piloto argentino, con Alpine, no pudo superar la Q1, en la clasificación del Gran Premio de Brasil que se correrá este domingo. La pole fue de Lando Norris.

El piloto Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde la 18ª posición cuando se corra en el circuito de Interlagos, San Pablo, el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

El golpe contra el muro a la salida de la S de Senna que sufrió en la carrera sprint lo dejó contra las cuerdas al joven piloto argentino. Ese piano que pisó Lando Norris hizo que aflorara el agua acumulada por la lluvia de la madrugada y Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y el argentino, en ese orden, terminaron contra la pared. El equipo Alpine se puso de inmediato a trabajar en la reparación del A525 para llegar con tiempo a la qualy.

La decisión de los ingenieros franceses fue cambiar el chasis y colocar una nueva caja de cambios. Además, se modificaron elementos de la unidad de potencia con otros previamente usados. A las 14:15, el clark que había transportado los repuestos dejaba la calle de boxes. Cinco minutos después el motor Renault del auto 43 se ponía en marcha.

Con el auto reparado, Colapinto remó desde atrás durante toda la clasificación e hizo un último intento con gomas blandas sobre el final que no le alcanzó para bajar el tiempo.

Por su parte, el inglés Lando Norris (McLaren), que este sábado había ganado el sprint, saldrá primero, mientras que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri largará desde el cuarto puesto.

Mientras tanto, el tetracampeón mundial Max Verstappen, de Red Bull, puede haber visto esfumarse sus últimas esperanzas de conservar su corona al quedar eliminado en la primera tanda de la clasificación.

Pocas horas después de limitar los daños al quedar cuarto en la carrera sprint, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación, donde no pudo pasar del decimosexto puesto, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo a partir de las 14, con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.