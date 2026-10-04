Franco Colapinto no disimuló su enojo por la estrategia en Bahréin: "La peor decisión"

El argentino cuestionó haber largado con gomas para piso seco en una pista mojada y remarcó que perdió chances por esa elección del equipo.

Franco Colapinto expresó su malestar por la estrategia que Alpine eligió en el arranque del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado en Malasia. El argentino y su compañero Pierre Gasly largaron con gomas para piso seco cuando el trazado todavía estaba mojado. Tras finalizar 13º desde el 21º puesto, el bonaerense analizó la competencia en diálogo con ESPN.

Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimotercero en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. El piloto argentino no logró regresar a la zona de puntos en una competencia marcada por la confusión.

“Nos quedamos todos sin grip y patinando en la largada”, relató. Sobre la determinación del equipo galo, sostuvo: “Una lástima. Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera”.

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP, el cual había sido atrasado por intensas lluvias.



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El piloto agregó que necesitaban la aparición de un auto de seguridad. “Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”, comentó en el paddock. Además, sentenció: “Fue una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que se podía haber tomado”.

Colapinto también lamentó la demora en la sequedad de la pista. “Es increíble que no se haya secado; yo pensé que tres o cuatro vueltas se iba a secar. Mucha mala suerte y hay que laburar para el futuro para que cuando pase esto de vuelta, decidir mejor”.

A pesar del enojo, rescató su rendimiento final: “Con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro”. Para cerrar, eligió mirar adelante: “Hay que enfocarse en Singapur”.