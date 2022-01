El goleador de Newbery, que viene de marcar tres tantos ante Moreno, aseguró que al día siguiente de la clasificación ya estaban enfocados en Boxing. "Es un torneo donde se pasa todo muy rápido y no te da tiempo a festejar", reconoció. El plantel viajará este viernes al mediodía a Río Gallegos.

Franco Domínguez: "aún no se ha ganado nada"

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia ultima detalles para encarar un nuevo desafío en la recta final del Torneo Regional Amateur. Este domingo, el plantel conducido por Sergio Busciglio visitará a Boxing de Río Gallegos, en el partido de ida correspondiente a una de las semifinales de la Región Patagónica, y en la previa, el goleador Franco Domínguez dialogó con El Patagónico.

En la revancha de cuartos de final con Juan José Moreno de Puerto Madryn, el “Aeronauta” goleó 4-1 en el estadio municipal y el “Flaco” marcó tres goles. Sin dudas, el delantero está en su mejor momento y su presente acompaña al de un plantel que se hace cada vez más fuerte, pero Domínguez es consciente de que en un certamen tan corto, hay que dar vuelta la página en lo inmediato.

“Más allá de los tres goles y del buen resultado, eso se terminó el domingo. El lunes ya estábamos metidos en lo que será una nueva final. Es un torneo donde se pasa todo muy rápido y no te da tiempo a festejar. Si bien se ganó una llave, aún no se ha ganado nada”, sentenció.

Asimismo, remarcó: “estas cosas generan que el jugador agarre mucha más confianza, que disfrute, y en el grupo se incrementan las ganas, la unión, pero hay que estar preparados para lo que viene, hay que ser fríos, no hay que pasarse en la emoción, no hay que relajarse”.

De cara a lo que se aproxima, el atacante de Newbery sabe que será otro complicado desafío. “A medida que se va avanzando, se pone cada vez más

difícil, con rivales que se preparan para esto. Por algo, están en estas instancias”, señaló.

En ese sentido, anticipó: “sabemos que Boxing es un rival duro, viene invicto, viene haciendo goles, ganó el grupo, ganó la llave de punta a punta, pero nosotros tenemos lo nuestro y vamos con nuestras armas”.

Busciglio advirtió en la semana que jugarán en un terreno muy rápido. Al respecto, Domínguez afirmó que el plantel tiene que estar preparado para desempeñarse en cualquier campo de juego.

“A la cancha no la conozco. Sé que es de sintético y me dijeron que está un poco descuidado, pero en estos torneos no tenés excusas de nada. Tenés que estar preparado para ir a jugar en sintético, en césped alto, hay que estar preparado para lo que venga y pensando en el equipo, porque dejamos a un gran rival atrás y eso hace que los otros equipos también piensen en nosotros”, enfatizó.

La delegación “aeronauta” partirá este viernes a las 13 desde el club.

“Pedimos viajar el viernes al mediodía, así llegamos a la medianoche para descansar y el sábado poder entrenar. No queríamos llegar sobre la hora y la comisión nos dio la derecha. Hicimos este pedido porque tenemos un viaje de

1.800 kilómetros (entre ida y vuelta), mientras que el rival viene, juega y, pase lo que pase, la vuelta va a ser distinta”, explicó.

Newbery viene definiendo las llaves de local y en el Estadio municipal, donde el equipo ya está amoldado porque además viene entrenando allí. A medida que se van transitando estas instancias definitorias, se incrementa la inquietud sobre si hay posibilidades de que el “Aeronauta” juegue en su cancha, más, teniendo en cuenta que el último miércoles lo hizo allí por el torneo local. Pero, más allá de cualquier conjetura, en este caso, el “Flaco” Domínguez mantiene la misma postura que expresa a la hora de referirse a otros campos de juego.

“Si nos das a elegir, nos gustaría jugar en la cancha de Newbery, pero estamos preparados para jugar donde sea. Vamos a salir a hacer el trabajo que preparamos en la semana, sea donde sea”, aseveró.