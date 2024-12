El director de la Banda de Música de la Policía del Chubut, Darío Quintraman, se refirió al curioso hecho ocurrido este lunes ante la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en donde se la despidió con una particular melodía, la del tema popularizado por la “Mona” Giménez: ¿Quién se ha tomado todo el vino?

"Fue algo de humor y no fue con un fin ofensivo"

Quintraman señaló que “fue un momento de humor. Obviamente que la Banda de Policía no hace nada sin que esté consensuado, no fue con un fin malo”.

“Así como la ministra en algún momento dijo que acá solamente vivían guanacos y pingüinos, creo que por ahí vino este modo de cargada, pero se fue confundiendo un poco y quedamos como algo malo. La banda siempre toca un tema popular y no por eso estamos atacando a una persona por su ideología política o lo que sea”, explicó.

El director de la banda musical destacó que “siempre la banda está con el fin de alegrar a la comunidad, saliéndonos un poco siempre de la investidura con respeto y no haciendo algo ofensivo, fue algo de humor y nada más, no fue con un fin ofensivo”.

“La interpretación no fue una decisión personal; no se me ocurrió a mí. Fue un pedido de alguien”, explicó.

En diálogo con Radio Chubut, Quintraman señaló que “el pedido del tema fue con el objetivo de hacer un poco de humor a la ministra, nada más”.

Lo concreto es que la canción de Jorge Cueto y Luis Mario Altamirano -y popularizada por la Mona Giménez- formó parte del cancionero en el acto oficial y que hubo risas y memes en redes sociales.

El hecho inusual ocurrió este lunes en el marco del evento realizado en Comodoro Rivadavia, donde la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró junto al gobernador Ignacio Torres. Al finalizar el acto de presentación del Comando Unificado, la Banda de Música la Policía del Chubut interpretó “¿Quién se ha tomado todo el vino?”, el hit de la Mona Giménez.

El evento, desarrollado en las puertas del Hotel Lucania, buscaba replicar iniciativas similares ya realizadas en la región, como la presentación del Comando Unificado en Trelew meses atrás. Sin embargo, fue este inesperado homenaje musical a ídolo cordobés lo que se robó toda la atención, generando una oleada de reacciones en redes sociales.

El gesto de la orquesta policial fue recibido con sorpresa y humor tanto por los presentes como por los usuarios en internet, quienes destacaron el carácter atípico de la elección musical en un contexto formal. De inmediato, algunos consideraron que se trató de una broma hacia la funcionaria, ya que en más de una oportunidad se ha hecho mención al gusto de Bullrich por el vino, algo que ella mismo reconoció en alguna oportunidad.

Más allá de lo anecdótico, este singular momento dio un toque distendido a un acto marcado por la presencia de altas autoridades.