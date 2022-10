Fue estrella de El Trece e hizo una fuerte denuncia contra Adrián Suar

Una famosa actriz que fue figura de El Trece habló de su repentina desvinculación del canal y lanzó una fuerte denuncia en contra de Adrián Suar. Luego de algunos años de haber dejado de ser figura de la señal, la artista reveló que el productor "le cerró las puertas".

Se trata de María Valenzuela, la reconocida actriz de teatro que hace algunos años brilló en televisión. En una reciente entrevista que brindó con Diario Show, la actriz reveló por qué no quiso volver a la pantalla chica y aseguró que su vínculo con Suar quedó en muy malas condiciones. "No quería dormir ni almorzar en un camarín estudiando letra, esperando para grabar una escena, sentía que la vida se me iba como agua entre los dedos", reveló la actriz sobre su decisión de irse de la tv. Además, añadió: "Lo hice durante muchos años, de modo que volvería a la tele si es por una participación de pocos capítulos, con continuidad, no quiero hacer más".

En ese sentido, Valenzuela recordó su paso por el Bailando por un Sueño y aseguró que lo hizo "por dinero y por placer". "Lo hice cuando cumplían sueños y bailé para una chica que necesitaba un cambio de médula, quería hacer algo por la salud", aseguró sobre el tema. Fue en este marco que recordó cómo finalizó de forma abrupta su vínculo con El Trece, especialmente con Adrián Suar.

"Adrián Suar me cerró las puertas porque dije la verdad, simplemente por eso", expresó Valenzuela. "Creo que él está ofendido por haber dicho la verdad, no mi verdad; y yo no estoy ofendida, estoy dolida, sentí un destrato en todas las oportunidades que trabajé en Pol-ka", continuó sobre el tema.

Asimismo, añadió: "Di lo que tenía y mucho más, sin embargo, esto no se valoró a la hora de arreglar otro contrato y todo seguía igual como si fuera una actriz de reparto de lujo". En última instancia, Valenzuela reflexionó sobre el tema: "Lo último que hice fue Son de Fierro. Primero grabé Campeones, después Primicias y dos capítulos de Mujeres Asesinas. A veces la televisión es ingrata, pero crecí en la tele al mismo tiempo".