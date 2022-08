Fuerte crítica contra los hijos de Piñón: "toda la vida vivieron de él"

Marcelo Polino se sumó al escándalo familiar entre Piñón Fijo, sus dos hijos - Sol y Jeremías - y su ex esposa, Karina Suárez, defendió al Fabián Gómez y dio su opinión sobre la situación mediática.

"Le han pegado de manera desmedida a Piñón Fijo por un exabrupto. ¡Hasta le cancelaron shows! ¡Los hijos, que con un talento escasísimo vivieron toda la vida de su padre!", sostuvo Polino.

"Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor! Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no?", apuntó.

Y cerró: "¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!", agregó en su programa radial.