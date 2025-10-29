Fuerte cruce entre Rosario Lufrano y Roberto García Moritán en vivo

El exmarido de Pampita y la periodista se encontraban debatiendo los resultados de las elecciones legislativas 2025.

Las elecciones legislativas generaron un fuerte debate en los distintos programas de televisión. En el ciclo de Georgina Barbarossa debatieron fuertemente y en un momento de la charla, Roberto García Moritán y Rosario Lufrano tuvieron un cruce furioso que generó tensión en Telefe.

Todo empezó cuando Lufrano señaló que "es un mito que las pymes quiebran por la industria del juicio". "Cuando vos cobras bien y tenés trabajo no querés...", prosiguió ella, hasta que fue interrumpida abruptamente por Moritán. "Yo soy Pyme, ¿cuántas pymes tenés vos?", le espetó repetidamente, algo que terminó por hartar a su interlocutora.

"¿Me dejás hablar Roberto? Ubicate, ya que te gusta el término "ubicate". Ubicate porque son datos", le respondió. "Pero no digas que es un mito, es algo que sufrimos todos los días", lanzó él, a lo que ella le reprochó: "No te hagas el cocorito, que te queda horriblemente mal". "No me hago el cocorito, ¿cuántas pymes tenés?", reiteró el ex ministro de desarrollo económico porteño.

"Lo que digo es esto: no es cierto la industria del juicio. Ningún trabajador que gane bien y tiene trabajo, que es lo que más valora y no quiere perder, te hace juicio. Eso no es cierto. Si tuviésemos trabajadores que ganen lo que corresponde, empresas que puedan producir, vender sus productos y reactivar la economía, porque estamos en recesión, esto no sería problema", sentenció Lufrano.