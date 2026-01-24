Fuerte despliegue de brigadistas y monitoreo permanente

Continúa en la cordillera el combate al fuego en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.

El Gobierno de Chubut trabaja de manera coordinada ante a los incendios forestales que afectan a la región cordillerana, con un importante despliegue de brigadistas, equipos de apoyo y medios aéreos, además de seguimiento constante de las condiciones meteorológicas.

En el caso del incendio en Puerto Patriada, el mismo se encuentra contenido y en el lugar trabajan 83 brigadistas junto a 120 personas del equipo de apoyo, entre bomberos voluntarios de toda la provincia, fuerzas de seguridad, Vialidad y equipos de salud.

Asimismo, hay cinco medios aéreos listos para ser desplegados, aunque actualmente no pueden operar con normalidad debido a la baja visibilidad en la zona. Para el transcurso del día se prevé un aumento de la temperatura, con viento en incremento a partir del mediodía y ráfagas estimadas entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que podría dificultar el operativo.

Por otra parte, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces permanece activo. Allí trabajan actualmente 250 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, mientras que en la zona de Villa Lago Rivadavia se encuentran desplegadas otras 174 personas.

Durante la jornada está prevista la incorporación de 70 nuevos brigadistas provenientes de las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Cruz, lo que permitirá reforzar las tareas en los sectores más complejos.

En cuanto a los recursos aéreos, hay 15 medios disponibles para su utilización, aunque por el momento no pueden operar debido a las condiciones meteorológicas adversas y la baja visibilidad.

En total, participan del operativo brigadistas de Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, San Juan, San Luis y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en un trabajo articulado entre distintos organismos provinciales y nacionales.

Respecto a la situación preventiva, seis familias fueron evacuadas. Además, y en función de las adversas condiciones climáticas previstas, la Subsecretaría de Protección Ciudadana recorrió la zona de Marta Marchand para dar aviso preventivo de autoevacuación a los pobladores. Por el momento, no fue necesario realizar nuevas evacuaciones.

Desde el Gobierno del Chubut se continúa monitoreando la evolución de ambos focos de manera permanente, priorizando la seguridad de los vecinos y la preservación del patrimonio natural.

Ante cualquier novedad, se recuerda a la población que toda información oficial será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales.