Funcionarios del gobernador Vidal justificaron el operativo Valdocco

A excepción de la presidente de Consejo Provincial de Educación que tiene rango de ministerio, Iris Rasgido, las titulares de las carteras de Salud, Analía Constantini. y de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, al igual que el subsecretario de Protección de la Niñez, Luciano Achetoni, no aportaron otros pormenores de ponderación a los que ya se conocen en torno al operativo de la semana pasada en la Casa Pibes de la Patagonia de la Fundación Valdocco.

Los funcionarios del gobierno de Claudio Vidal expusieron en una rueda de prensa que ofrecieron a media tarde de este miércoles en la biblioteca municipal de Caleta Olivia, dejando de manifiesto que el objetivo fue justificar lo que denominaron “una inspección ordenada por la justicia” en las instalaciones que funcionan desde hace dos décadas en cercanías de Cañadón Seco.

El caso derivó en un gran escándalo público, a tal punto que fue cuestionado hasta por el Papa Francisco.

Es más, a pesar que la actual gestión gubernamental ya lleva casi un año en funciones, llama poderosamente la atención que recién el 7 de noviembre se haya realizado una intervención en ese lugar que tiene como director al sacerdote salesiano Juan Carlos Molina.

Dijeron que se actuó en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.061 y de la Ley Provincial Nº 3.062 referidas a la protección de la niñez y adolescencia y por el hecho de que es el gobierno provincial es el que aporta gran parte de los fondos para el funcionamiento de esa Casa, destinados entre otras cosas al pago de sueldo de docentes.

Casi ninguno de los funcionarios que hoy estuvieron en Caleta conocían con anterioridad ese lugar y hasta resultó irónico que la ministro de Salud aludiera al gran esfuerzo que se hizo para llegar a Valdocco por caminos sinuosos y de difícil acceso.

Por otra parte, negaron que este caso tuviera alguna connotación política; menos que se buscara difamar a alguna persona y tampoco que en el operativo se hubieran utilizado perros adiestrados en la búsqueda de narcóticos.

Además, cuestionaron varias situaciones irregulares que se detectaron, como el hecho que el cura Molina cobraba un sueldo del gobierno de Santa Cruz y otro del gobierno del Chaco, provincia donde existe otra institución similar de la Fundación, resaltando que el de Santa Cruz aporta mensualmente 473 millones de pesos.

PREGUNTAS LIMITADAS

Sugestivamente, en la rueda de prensa se exigió que cada medio periodístico solo pudiera formular una pregunta, por lo cual la titular de Salud pareció molestarse cuando El Patagónico planteó varios temas en una sola consulta.

La misma estuvo referida al hecho de que el nuevo secretario de Medios del gobierno provincial, Sergio Bucci (que no vino a Caleta), trató de mentiroso al cura Molina e incluso -y en un informe de prensa oficial- aseguró que disponía de un informe de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco referida a “numerosas irregularidades” en Valdocco, algo que no tiene ninguna certificación formal de la jefatura de esa comuna.

Bucci también cuestionó que en esa Casa hubiera niños y adolescentes de otras provincias como Chaco, Formosa y uno de Chubut, como si los mismos fueran de otra nacionalidad, pero en la rueda de prensa de este miércoles ninguno de los funcionarios de Vidal salió en su defensa.

Por otra parte, admitieron que no se detectaron casos de desnutrición o de enfermedades, pero revelaron que no se contaba con libretas sanitarias e incluso no se disponía de una sala de emergencias médicas, y menos de una ambulancia.

Asimismo, de manera puntual, la titular del Consejo de Educación, dijo que una de las misiones y obligaciones que tiene ese organismo “es acercarnos a cada institución educativa para orientar y conocer las realidades” y que en la visita “se confirmó la preocupante situación de ocho niños sin escolaridad".

Recordó además que también existía preocupación por la presencia de niños de corta edad, situación que fue notificada a la Fiscalía de Estado y al Juzgado de Familia, lo que dio lugar a una rápida intervención de la jueza Rosa Elena González.

“La jueza actuó de manera inmediata, enviando una providencia a las autoridades correspondientes para informar sobre las condiciones en la institución", puntualizó.