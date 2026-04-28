Fútbol, valores y sonrisas en el Merendero de Sabina

Integrantes del plantel de la CAI y la capitana del fútbol femenino participaron del encuentro junto a niños y niñas con el objetivo de compartir experiencias.

El último sábado, la Comisión de Actividades Infantiles, a través de la gestión de la Fundación Sí Comodoro, visitó el Merendero de Sabina, ubicado en el barrio Fracción 14.

Con el objetivo de compartir experiencias, participaron varios jugadores del plantel de Primera división: el capitán Alejandro Manchot, el arquero Alejo Lazarte, el defensor Mateo Moreno y la capitana del fútbol femenino, Agostina Cárcamo.

Durante la jornada, además de que los representantes “azzurros” contaron sus vivencias dentro del fútbol, también, en palabras del dirigente Alfredo Prior, se compartió con los chicos y chicas qué es la CAI y el rol formativo que cumple: una institución que no solo forma futbolistas, sino también personas, donde el deporte va de la mano con la educación.

Según palabras del dirigente Alfredo Prior, "fue una experiencia muy gratificante poder vivir este encuentro junto a los niños y niñas del merendero, el equipo de la fundación y sus responsables, Sabina y Carlos, quienes día a día realizan un enorme trabajo comunitario".

Como cierre, se entregaron algunos obsequios: pelotas de fútbol e infladores, con la intención de que puedan seguir disfrutando del juego.

Se vivieron momentos muy especiales, tanto en la charla como en el playón deportivo, donde compartieron un partido de fútbol lleno de alegría, entusiasmo y compañerismo.