Gastronómicos renuncian en acuerdo con la patronal

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) aseguraron que los trabajadores acuerdan indemnizaciones para acceder a fondos que les permitan establecer un emprendimiento.

El sector es uno de los más golpeados por la pandemia, a tal punto que desde que comenzó se perdieron 300 puestos de trabajo según Mariano Cembellin, secretario adjunto del gremio.

“Estamos en una situación crítica y hay una situación contextual mala del país. Ha habido una baja de los salarios considerable y se perdió todo tipo de actividad económica. Los hoteles están trabajando menos del 10%”, consideró el dirigente gremial.

“Nosotros tuvimos una pérdida de 250 a 300 puestos de trabajo. No son despidos oficiales porque no te lo permite la ley. Las patronales se juntan con los trabajadores, hacen un acuerdo y se llevan una plata. El empleador paga menos, pero la gente prefiere tener un peso para poder poner un emprendimiento para vivir de algo”, agregó.

En este sentido, Cembellin destacó que se monitorea a aquellos empresarios que cierran alegando quiebras, pero que al poco tiempo vuelven a abrir, tal como ocurrió en Comodoro en algún caso notorio.

“Situación de quebranto no recibimos ninguna. Oficialmente no están, pero eso no quiere decir que no estén en una situación crítica. Hemos escuchado en el ‘boca a boca’ que alguna empresa que cerró parece que está tratando de volver a abrir y retomar a la gente de nuevo. Llegado el caso, nos presentaremos como entidad sindical y lo analizaremos sobre el pasado y el presente”, subrayó.

Asimismo, el dirigente gremial aseguró que el contexto del sector es delicado. “Hay una situación de temor y otras cosas que nosotros tratamos de aplicar algunos cursos y talleres virtuales de contención psicológica porque están sufriendo crisis emocionales. Cómo se abrirá y se reactivará la actividad, no lo sabemos. Estamos ligados a la actividad petrolera y esperamos que se reactive para que se pueda mover todo. No sé cuánto tiempo vamos a durar si seguimos esperando medidas”, advirtió.