Gimnasia cerró un mes lleno de alegría

El club realizó donaciones que fueron destinadas a los merenderos de Alto Las Flores, Sismográfica, Nueva Esperanza, barrio 25 de Mayo y El Faro.

Durante el mes de agosto, en el marco del Día del Niño, el Club Gimnasia y Esgrima realizó la entrega de juguetes y golosinas en distintos merenderos de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Las donaciones fueron destinadas a los merenderos de Alto Las Flores, Sismográfica, Nueva Esperanza, barrio 25 de Mayo y El Faro, donde los chicos pudieron disfrutar de una jornada especial.

Con este tipo de iniciativas, el conjunto patagónico sigue fortaleciendo su vínculo con la comunidad de Comodoro Rivadavia en cada acción solidaria que realiza, especialmente en fechas significativas para los más pequeños.

“Desde el club, agradecemos a todos los socios, sponsors y colaboradores que participaron de las donaciones de juguetes y golosinas, para que esta iniciativa sea posible”.