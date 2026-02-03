Gimnasia entrenó para el partido de este domingo frente a Quimsa

El plantel trabajó este martes por la mañana ya de nuevo en el Socios Fundadores. El equipo de Pablo Favarel ahora se ubica sexto en la tabla.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que ahora se ubica sexto en la Liga Nacional de Básquet, regresó este martes por la mañana a las prácticas en el Socios Fundadores, con miras al partido del domingo en Santiago del Estero ante Quimsa.

Sin Bryan Carabalí quien observó el entrenamiento sentado en la mesa de control, el resto del plantel trabajó bajo la atenta mirada del entrenador Pablo Favarel, y su cuerpo técnico.

En ese contexto, el pívot ecuatoriano no fue parte de la práctica porque le sacaron una muela y recién volverá al entrenarse con el equipo este miércoles en horas de la mañana.

De esa manera, los que tomaron parte del entrenamiento de este martes fueron Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, Natalio Santacroce y Ciro Melo.

El plantel, ya con la presencia de Carabalí, volverá a trabajar este miércoles a las 10 en el Socios, para seguir ajustando sistemas de cara al partido ante Quimsa, a quien visitará el domingo a partir de las 11 de la mañana, en partido que será televisado por la señal de TyC Sports.

Cabe destacar que Gimnasia trabajó los últimos días en cancha de Náutico Rada Tilly, ya que el Socios Fundadores, se encontró ocupado -desde el último jueves hasta el domingo- por la realización del 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentina.