Gimnasia realizó la Navidad Solidaria

El club “mens sana” llevó adelante distintas colectas con el objetivo de llevar alegría a diversas instituciones y merenderos de la ciudad.

Durante el mes de diciembre, el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia llevó adelante distintas colectas con el objetivo de llevar alegría a diversas instituciones y merenderos de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el conjunto “mens sana”, incluyó la recolección de juguetes, pan dulces, galletitas, budines y garrapiñadas. Además, se sumaron insumos para la mesa dulce, como gaseosas y sidras sin alcohol destinadas a los niños.

Todo lo recaudado fue entregado a distintos merenderos de Comodoro Rivadavia, con el fin de que más familias puedan disfrutar de las fiestas.

La institución agradece a todas las personas que se sumaron en esta colecta, haciendo posible esta Navidad Solidaria, reafirmando el compromiso de Gimnasia con la comunidad.