Flamengo y Sindicato Petrolero definirán el torneo Oficial 2025

El “Fla” venció en alargue a La Banda de AESA, mientras que Sindicato superó a Halcones Futsal. Las finales se jugarán después de la segunda semana de enero.

Los equipos de Sindicato Petrolero y Flamengo se clasificaron este lunes para jugar la final del torneo Oficial 2025, que organiza la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en una de las semifinales de vuelta de la Zona de Honor, Sindicato Petrolero le ganó 4-3 a Halcones Futsal y de ese modo, selló su pasaje para jugar la final del torneo.

A continuación, Flamengo venció en tiempo de alargue a La Banda de AESA (2-1) y de esa manera jugará una nueva final en busca de otro título, el 12º de su historia a nivel local.

En el tiempo regular, el “Fla” se impuso 5-3 con dos goles de Lucas Millaquien, uno de Ariel González, otro de Thiago Millaneri y Pablo Alvarez. Mientras que para AESA anotaron Bruno Barría, Diego Vargas y Gabriel Dodds.

Como en el encuentro de ida había sido triunfo de AESA, entonces se tuvo que jugar a un tiempo extra, de cinco minutos cada uno.

En el primer suplementario, Flamengo se puso en ventaja con un tanto -de tiro castigo- de “Poly” Alvarez, mientras que en el segundo tiempo, aumentó Franco Saralegui. Cristian Loncón descontó para La Banda.

Además, el arquero Alejandro Soto, de Flamengo, le contuvo un tiro castigo a Julián Pacheco.

Por su parte, Sindicato Petrolero le ganó a Halcones Futsal en la primera semifinal que abrió la programación en el Gimnasio municipal Nº 1, que fue transmitida -lo mismo que la segunda “semi”- por Salonista 30.

Los goles del primer finalista del certamen los marcaron Facundo Mansilla, Damián Padilla, Leandro Mansilla y Martín González. Ariel Acosta, Agustín Uribe y Dinho Pérez fueron los autores de los goles de Halcones Futsal.

Cabe destacar que en las semifinales de ida, Sindicato Petrolero y Halcones Futsal habían empatado 2-2, mientras que en la otra “semi”, La Banda de AESA derrotó 5-3 a Flamengo.

Las finales -al mejor de tres partidos, se jugarán recién después de la segunda semana del mes de enero, informó la CFSP.

……………………

Panorama – Zona de Honor

LUNES 22 – GIMNASIO MUNICIPAL Nº 1

Semifinal - Revancha

- Sindicato Petrolero 4 (Facundo Mansilla, Damián Padilla, Leandro Mansilla y Martín González) / Halcones Futsal 3 (Ariel Acosta, Agustín Uribe y Dinho Pérez).

- Flamengo 5 (Ariel González, Thiago Millaneri, Lucas Millaquien 2, Pablo Alvarez). Alargue: 2 (Alvarez, Franco Saralegui) / La Banda de AESA 3 (Bruno Barría, Diego Vargas, Gabriel Dodds). Alargue: 1 (Cristian Loncón).