Thiago Cárcamo, de Huracán de Comodoro a Boca

El joven futbolista formado en el semillero “Globo” se incorporará a la 6ª división de AFA del “Xeneize”, tras ser observado en la gira realizada por las inferiores en Buenos Aires.

El Club Atlético Huracán de Comodoro Rivadavia cierra el año con una noticia de enorme orgullo institucional: Thiago Cárcamo ya es jugador del Club Atlético Boca Juniors, donde formará parte de su estructura de divisiones juveniles.

La llegada de Thiago al “Xeneize” se gestó a partir de la gira realizada en noviembre por las divisiones 8ª y 7ª del club comodorense en la ciudad de Buenos Aires, que incluyó una visita al predio de Boca.

Gracias a la gestión del jefe de Captación de Boca Juniors, Diego Medina, junto al coordinador de Inferiores Diego Cinello y el acompañamiento de Diego Soñora y Blas Giunta, Thiago fue seleccionado para sumarse oficialmente a la 6ª división AFA, a partir de la firma de su convenio, concretada este lunes, coincidiendo con un nuevo aniversario del “Globo”.

Desde la institución se agradece especialmente a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, por la predisposición para recibir a la delegación completa de Huracán en Boca Predio, un gesto significativo y sin antecedentes para clubes del interior del país.

Asimismo, se destaca la gestión del profesor Alexis Cabrera, el acompañamiento de Iván Calfú y el trabajo de todo el cuerpo técnico de divisiones inferiores, fundamentales para que esta oportunidad sea una realidad.