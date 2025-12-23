Thiago Cárcamo, de Huracán de Comodoro a Boca

El Club Atlético Huracán de Comodoro Rivadavia cierra el año con una noticia de enorme orgullo institucional: Thiago Cárcamo ya es jugador del Club Atlético Boca Juniors, donde formará parte de su estructura de divisiones juveniles.
La llegada de Thiago al “Xeneize” se gestó a partir de la gira realizada en noviembre por las divisiones 8ª y 7ª del club comodorense en la ciudad de Buenos Aires, que incluyó una visita al predio de Boca.
Gracias a la gestión del jefe de Captación de Boca Juniors, Diego Medina, junto al coordinador de Inferiores Diego Cinello y el acompañamiento de Diego Soñora y Blas Giunta, Thiago fue seleccionado para sumarse oficialmente a la 6ª división AFA, a partir de la firma de su convenio, concretada este lunes, coincidiendo con un nuevo aniversario del “Globo”.
Desde la institución se agradece especialmente a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, por la predisposición para recibir a la delegación completa de Huracán en Boca Predio, un gesto significativo y sin antecedentes para clubes del interior del país.
Asimismo, se destaca la gestión del profesor Alexis Cabrera, el acompañamiento de Iván Calfú y el trabajo de todo el cuerpo técnico de divisiones inferiores, fundamentales para que esta oportunidad sea una realidad.