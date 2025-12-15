Jorge Almirón es el nuevo técnico de Rosario Central

Tras dejar Colo Colo de Chile, se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del equipo “Canalla”, en lugar de Ariel Holan.

Jorge Almirón vuelve al fútbol argentino. Luego de su extenso paso por Colo Colo de Chile, el entrenador fue confirmado este lunes como el nuevo DT de Rosario Central, en el que dirigirá nada menos que a Angel Di María, campeón del mundo con la Selección Argentina.

El acuerdo fue cristalizado en la última semana y este lunes tuvo su anuncio formal.

De 54 años, Almirón ocupará el lugar que dejó Ariel Holan, quien confirmó su desvinculación luego de un entendimiento con la entidad rosarina, informó DSports.

Rosario Central vivió un año ambiguo si de sensaciones se trata. Finalizó primero en la tabla anual, posición que valió un título otorgado de forma polémica por parte de la AFA, en la previa de los playoffs del torneo Clausura, pero cayó como local en los dos torneos de Primera división.

De cara al 2026, tendrá la Copa Libertadores como principal desafío. Será la primera experiencia en Argentina de Almirón desde su paso por Boca Juniors, con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores en 2023. Con Lanús consiguió tres títulos entre 2016 y 2017, siendo su ciclo más exitoso.