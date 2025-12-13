Sergio Romero visitó la CAI

El exarquero de Boca Juniors -y de reciente paso por Argentinos Juniors- se encuentra de visita en Comodoro Rivadavia.

El arquero Sergio Romero, de reciente paso Argentinos Juniors, visitó este sábado la sede de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, entidad desde donde es surgido como futbolista.

Así lo reflejó la CAI en sus redes sociales: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sergio "Chiquito" Romero por habernos visitado en el día de hoy. Su presencia en el club es un honor y un motivo de orgullo para todos nosotros, recordando sus raíces patagónicas.

Fue una visita de lujo y un momento muy especial, en el que compartimos gratos momentos y fortalecimos el vínculo con uno de nuestros grandes talentos surgido de nuestro semillero.

¡Gracias por tu tiempo y por inspirar a futuras generaciones!”, finaliza el comunicado que la CAI dio a conocer en su página oficial de Facebook.

Sergio Romero, quien fue subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Boca Juniors -club en el que dejó de atajar desde el 23 de noviembre de 2024-, por lo que el arquero nacido en Bernardo de Irigoyen, pero comodorense por adopción, se desvinculó del “Xeneize” para sumarse a Argentinos, donde tuvo un breve paso y utilizó el número 44.

En el conjunto de La Paternal, “Chiquito” jugó solo cuatro partidos. El último fue la final de la Copa Argentina que su equipo cayó por penales (5-3) ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Foto: Prensa CAI.