El domingo, con la entrega de premios culminó la 10ª edición del torneo de fútbol infantil, en el predio deportivo del club Las Latas.

El "Laterito" llegó a su fin con la coronación de sus campeones

El último domingo dio por finalizada una nueva edición del torneo de fútbol infantil “Laterito”. El certamen fue organizado por el club Deportivo Las Latas, con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Fueron más de 96 equipos en categorías competitivas e integrativas, que animaron la competencia.

El certamen se jugó en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida, en categorías competitivas y formativas. La entrega de premios fue el domingo en el predio deportivo del club Las Latas.

Casino Club se quedó con el primer lugar y gritó campeón en la categoría 2014, Comodoro FC fue el mejor en la divisional 2015, Gimnasio Laprida lideró el podio en la 2016, MyF Fútbol Infantil fue el ganador en la 2017 y El Puertito quedó en lo más alto en la 2018.

Además, hubo entrega de medallas a los equipos que animaron la competencia en la categoría promocional, también reconocimientos a los árbitros del torneo, jugadores, técnicos destacados, padres más correctos, los equipos más correctos, goleadores y vallas menos vencida.

Panorama

Categoría 2019

La Maquinita, Juanes Motos, Municipal Ciudadela, Comodoro FC, El Puertito, Guardianes del Cefe, Petroquímica, Gimnasio Laprida, Deportivo Las Latas, El Pilar, Juventus.

Categoría 2013

Standart, Deportivo Las Latas, Municipal 4, Los Titanes.

Posiciones Finales

Categoría 2014

1) Casino Club

2) Gimnasio Laprida

3) Comodoro FC

4) Arg. Diadema

Categoría 2015

1) Comodoro FC

2) Casino Club

3) Camioneros

4) Guardianes del Cefe

Categoría 2016

1) Gimnasio Laprida

2) Nápoles FC

3) Comodoro FC

4) El Puertito

Categoría 2017

1) MyF Fútbol Infantil

2) Petroquímica

3) El Puertito

4) Comodoro FC

Categoría 2018

1) El Puertito

2) Comodoro FC

3) Municipal Ciudadela

4) Los Titanes