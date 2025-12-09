El "Laterito" llegó a su fin con la coronación de sus campeones

El último domingo dio por finalizada una nueva edición del torneo de fútbol infantil “Laterito”. El certamen fue organizado por el club Deportivo Las Latas, con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. Fueron más de 96 equipos en categorías competitivas e integrativas, que animaron la competencia.
El certamen se jugó en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida, en categorías competitivas y formativas. La entrega de premios fue el domingo en el predio deportivo del club Las Latas.
Casino Club se quedó con el primer lugar y gritó campeón en la categoría 2014, Comodoro FC fue el mejor en la divisional 2015, Gimnasio Laprida lideró el podio en la 2016, MyF Fútbol Infantil fue el ganador en la 2017 y El Puertito quedó en lo más alto en la 2018.
Además, hubo entrega de medallas a los equipos que animaron la competencia en la categoría promocional, también reconocimientos a los árbitros del torneo, jugadores, técnicos destacados, padres más correctos, los equipos más correctos, goleadores y vallas menos vencida.
Panorama
Categoría 2019
La Maquinita, Juanes Motos, Municipal Ciudadela, Comodoro FC, El Puertito, Guardianes del Cefe, Petroquímica, Gimnasio Laprida, Deportivo Las Latas, El Pilar, Juventus.
Categoría 2013
Standart, Deportivo Las Latas, Municipal 4, Los Titanes.
Posiciones Finales
Categoría 2014
1) Casino Club
2) Gimnasio Laprida
3) Comodoro FC
4) Arg. Diadema
Categoría 2015
1) Comodoro FC
2) Casino Club
3) Camioneros
4) Guardianes del Cefe
Categoría 2016
1) Gimnasio Laprida
2) Nápoles FC
3) Comodoro FC
4) El Puertito
Categoría 2017
1) MyF Fútbol Infantil
2) Petroquímica
3) El Puertito
4) Comodoro FC
Categoría 2018
1) El Puertito
2) Comodoro FC
3) Municipal Ciudadela
4) Los Titanes