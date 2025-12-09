El Patagonico
La Novena de Portugués gritó campeón en la Copa de Oro

El Deportivo Portugués vivió una jornada inolvidable en la 10ma fecha del Torneo de Inferiores Copa de Oro de la LFCR. Con un fútbol sólido, goles de gran factura y un fuerte sentido de pertenencia, los Lusitanitos de la Novena División se consagraron campeones tras imponerse 4 a 1 frente a Comodoro FC.

La fecha estuvo marcada por la emoción: en cada encuentro se realizó un minuto de silencio en homenaje a José Guerreiro, emblema del club y figura entrañable del trabajo dirigencial. El título fue dedicado especialmente a su memoria por parte del plantel y del cuerpo técnico.

En la Séptima División, el duelo fue parejo, pero Comodoro FC logró imponerse 1 a 0. La Octava reaccionó con autoridad: el Deportivo Portugués se quedó con un triunfazo por 3 a 0 con goles de Alan Báez, Benjamín Oyarzo y Mateo Sáez, firmando una actuación convincente.

La gran fiesta llegó con la Novena. Los dirigidos por el DT Federico Curallán mostraron jerarquía, intensidad y un juego colectivo impecable para asegurarse la Copa de Oro. Los goles fueron obra de Felipe Choque, Lionel Zelaya, Daniel Valdiviezo y Emiliano Arroyo, quienes desataron la celebración lusitana dentro y fuera de la cancha.

El club destacó el trabajo, compromiso y entrega de todos sus jugadores y celebró el campeonato con orgullo: un cierre perfecto para un fin de semana cargado de emoción, buen fútbol y un homenaje que quedará grabado en la historia del Deportivo Portugués.

