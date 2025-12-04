El 12 de diciembre se realizará la entrega de diplomas y reconocimientos a ex árbitros.

La Escuela de Arbitros de Km 8 palpita una gran fiesta

La Escuela de Arbitros de Km 8, dirigida por José Castro, realizará el 12 de diciembre a las 20:00, en la Asociación Vecinal de Standart Norte, la entrega de diplomas a los alumnos y habrá menciones especiales a ex árbitros.

En ese marco de reconocimientos, figuran Julio Eduardo Davi, Carlos Mansilla, Marcelo Quiroga, Marcelo Gutiérrez, Juan Carlos Quiroga, Víctor Oviedo, Jaime Melián, Germán Pichintínez, Hugo Gómez, Raúl Brizuela, Carlos Motto, Armando Mujica (recibirá la mención su hijo Pablo), Claudio Quintana, Roberto Varela, Roberto De la Fuente, Gabriel Brito, Guido Gallardo, Sergio Navarro, Ramón Britez, Rafael Flores, Pablo Sosa, Juan Vázquez, Milton Haro, Jorge Burgos, Claudio Muñoz, Walter Teves y Carlos Humberto Rujano.