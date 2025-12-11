Será este viernes, con entrega de diplomas y menciones especiales.

La Escuela de Arbitros de Km 8 realiza su noche de gala

La Escuela de Arbitros de Km 8, dirigida por José Castro, realizará este viernes a las 20:00, en la Asociación Vecinal de Standart Norte, su noche de gala con entrega de diplomas y menciones especiales.

En ese marco, recibirán sus diplomas los 10 egresados como árbitros provinciales y los 16 alumnos que aprobaron el primer año, mientras que serán reconocidos 27 ex árbitros por su trayectoria.

MENCIONES ESPECIALES POR TRAYECTORIA

- Julio Eduardo Davi.

- Carlos Mansilla.

- Marcelo Quiroga.

- Marcelo Gutiérrez.

- Juan Carlos Quiroga.

- Víctor Oviedo.

- Jaime Melian.

- Germán Pichintínez.

- Hugo Gómez.

- Raúl Brizuela.

- Carlos Motto.

- Diego Armando Mujica (recibe la mención su hijo Pablo).

- Claudio Quintana.

- Roberto Varela.

- Roberto De la Fuente.

- Gabriel Brito.

- Guido Gallardo.

- Sergio Navarro.

- Ramón Brítez.

- Rafael Flores.

- Pablo Sosa.

- Juan Vázquez.

- Milton Haro.

- Jorge Burgos.

- Claudio Muñoz.

- Walter Teves.

- Carlos Humberto Rujano.

EGRESADOS COMO ARBITROS PROVINCIALES

- Alejandro Acosta.

- Morena Brítez.

- Claudio Adrián Chatic.

- Marcelo Coca.

- Mauricio Gastón Villega.

- Víctor Valdiviezo.

- Pablo Andrés Porstendoerfes.

- Joaquín Rodríguez.

- Matías Enrique Quelín.

- Matías Addamos.

APROBADOS DEL PRIMER AÑO

- Lorena del Milagro Soto.

- Jhonatan David Soto.

- Camila Gallardo.

- Daira Ríos Guerrero.

- Mauricio Cárdenas.

- Mirko Quintana.

- Claudia Rodríguez González.

- Cristina Raín.

- Eduardo Ríos.

- Eduardo Augusto Vallejos Londoño.

- Héctor Fernando Henríquez.

- Lorena Andrea Gallardo.

- Michel Benjamín Pizarro.

- Nicolás Torrentegui.

- Ruth Salva.

- Fiorella Décimo.