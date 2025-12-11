La Escuela de Arbitros de Km 8 realiza su noche de gala

La Escuela de Arbitros de Km 8, dirigida por José Castro, realizará este viernes a las 20:00, en la Asociación Vecinal de Standart Norte, su noche de gala con entrega de diplomas y menciones especiales.
En ese marco, recibirán sus diplomas los 10 egresados como árbitros provinciales y los 16 alumnos que aprobaron el primer año, mientras que serán reconocidos 27 ex árbitros por su trayectoria.
MENCIONES ESPECIALES POR TRAYECTORIA
- Julio Eduardo Davi.
- Carlos Mansilla.
- Marcelo Quiroga.
- Marcelo Gutiérrez.
- Juan Carlos Quiroga.
- Víctor Oviedo.
- Jaime Melian.
- Germán Pichintínez.
- Hugo Gómez.
- Raúl Brizuela.
- Carlos Motto.
- Diego Armando Mujica (recibe la mención su hijo Pablo).
- Claudio Quintana.
- Roberto Varela.
- Roberto De la Fuente.
- Gabriel Brito.
- Guido Gallardo.
- Sergio Navarro.
- Ramón Brítez.
- Rafael Flores.
- Pablo Sosa.
- Juan Vázquez.
- Milton Haro.
- Jorge Burgos.
- Claudio Muñoz.
- Walter Teves.
- Carlos Humberto Rujano.
EGRESADOS COMO ARBITROS PROVINCIALES
- Alejandro Acosta.
- Morena Brítez.
- Claudio Adrián Chatic.
- Marcelo Coca.
- Mauricio Gastón Villega.
- Víctor Valdiviezo.
- Pablo Andrés Porstendoerfes.
- Joaquín Rodríguez.
- Matías Enrique Quelín.
- Matías Addamos.
APROBADOS DEL PRIMER AÑO
- Lorena del Milagro Soto.
- Jhonatan David Soto.
- Camila Gallardo.
- Daira Ríos Guerrero.
- Mauricio Cárdenas.
- Mirko Quintana.
- Claudia Rodríguez González.
- Cristina Raín.
- Eduardo Ríos.
- Eduardo Augusto Vallejos Londoño.
- Héctor Fernando Henríquez.
- Lorena Andrea Gallardo.
- Michel Benjamín Pizarro.
- Nicolás Torrentegui.
- Ruth Salva.
- Fiorella Décimo.