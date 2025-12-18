Las pibas de la CAI son campeonas internacionales

La Sub 14 y la Sub 12 se consagraron en el torneo Sur Cup Internacional de Necochea.

Las categorías Sub 12 y Sub 14 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia salieron campeonas del prestigioso torneo Sur Cup Internacional, que se realizó en Necochea, Quequén (provincia de Buenos Aires).

El certamen de fútbol infantil más importante de la región reunió a más de 4.000 chicos y chicas que participaron en más de 200 equipos de 60 clubes, provenientes de 7 países, 15 provincias argentinas y 40 ciudades.

Se destacó la participación de tres equipos "azzurros": uno en Sub 12 y dos en Sub 14. En esta última fueron finalistas los dos elencos comodorenses, donde CAI Blanco venció 1-0 a CAI Naranja.

La dirigencia felicita a todas las chicas, al cuerpo técnico integrado por el entrenador Santiago Gaillard y el profesor Andrés González. Asimismo, agradece a los familiares por el esfuerzo y el constante apoyo hacia la disciplina.