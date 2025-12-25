San Isidro y Provincial dominan la Liga Argentina, en receso por la Navidad

La segunda categoría del básquet nacional está en su tradicional parate por las fiestas con15 días de inactividad hasta retomar la acción el miércoles 7 de enero.

Punto final para el primer tramo de la fase regular de La Liga Argentina de básquet. El certamen compuesto por 34 equipos en busca de un ascenso está en su típica pausa para las fiestas. La misma consiste de 15 días sin partidos, hasta el miércoles 7 de enero, cuando retomará la actividad con cuatro encuentros. Momento de descanso, balances y ajustes de cara a lo que viene.

Ha sido un primer tramo extenuante en los dos meses iniciales de la temporada. Ya se jugó más de un tercio de la competencia que comenzó el 30 de octubre. Hasta acá, se disputaron 103 partidos por la Conferencia Norte y 108 por la Conferencia Sur, un total de 211 de los 544 encuentros que tiene pautados la fase regular. Este caudal de encuentros permite delinear con mayor claridad los lotes dentro de cada conferencia. Quiénes pelearán arriba, quiénes lucharán por entrar en playoffs y quiénes están en la pelea por la permanencia.

Este año, los cuatro primeros de cada zona accederán directo a los octavos de final, mientras que del 5º al 12º lugar dentro de cada conferencia disputarán la reclasificación. Por eso, la carrera por cada puesto promete ser apasionante.

En la Norte picó en punta el vigente subcampeón, San Isidro de San Francisco, con registro de 8-3, pero dos equipos lo siguen bien de cerca. Santa Paula, uno de los recién llegados desde la Liga Federal, marcha segundo con balance de 9-4 y la mayor cantidad de victorias en la zona. Con 8-4 está Salta Basket, que se reforzó para pelear arriba y está cumpliendo sus expectativas. Barrio Parque aprovechó unas últimas semanas exitosas para acomodarse cuarto con 7-5. Otro que subió sobre el final es Independiente BBC, luego de un comienzo difícil. Levantó cabeza con la llegada de Andrés Lugli y ganó seis de sus últimos siete.

En la Sur el puntero es el equipo del momento, Provincial de Rosario. El Rojo de Esteban Gatti tiene balance de 11-2 y acumula ocho triunfos en fila. El primer tramo de Quilmes también ha sido fenomenal. Fue el último equipo en conocer la derrota y ahora marcha como escolta con registro de 11-3. Lo sigue de cerca Gimnasia La Plata con 9-3 y siete triunfos en sus últimos ocho partidos. El cuarto es La Unión con récord de 8-3, invicto como local y habiéndose estrenado en la ruta en su última presentación.

Los puestos del fondo también están que arden. La novedad para esta temporada es que los dos descensos que contempla el torneo no se definirán con playoffs por la permanencia, sino que los equipos que finalicen en el 17º puesto de cada conferencia perderán la categoría. En la Norte, Colón marcha último con registro de 3-9 seguido por tres elencos debutantes con cuatro victorias: Hindú Club, Huracán Las Heras y Fusión Riojana. En el fondo de la Sur se encuentra Deportivo Norte con 2-11, por encima Rocamora con 3-10 y luego Ciclista con 4-10.

San Isidro es el equipo más goleador de toda la competencia con 88,9 de promedio seguido por Sportivo Suardi e Independiente BBC, todos de la Norte. Centenario de Venado Tuerto encabeza el torneo en porcentaje de triples con 39% de acierto. Lanús y Pico FC son los líderes del torneo en rebotes, en tanto que Centenario y Unión de Mar del Plata hacen lo propio en el apartado de asistencias.

En el plano individual también hay cosas para destacar. Hans Feder Ponce es el goleador con 22 puntos de promedio para Colón de Santa Fe. Lo siguen Juan Abeiro de Fusión Riojana y Cristian Amicucci de Independiente BBC. El propio Amicucci lidera el certamen en valoración seguido por otros cuatro internos, Elias Cave de Estudiantes, Juan Abeiro de Fusión Riojana, Franco Pennacchiotti de Villa Mitre y Elián Centeno de Villa San Martín.

La tabla de reboteros la encabeza Iván Catani, de Deportivo Norte, aunque con un solo partido jugado. El base Gastón Bertona de Barrio Parque lidera la Liga Argentina en asistencias con 5,3 por juego, acompañado por Andrés Lugli de Independiente BBC, Jerónimo Díaz Müller del sorprendente Santa Paula y Raúl Pelorosso de Gimnasia de La Plata.

Son semanas de tregua en cuanto al caudal de partidos, que los equipos aprovechan para descansar, descomprimir y hacer ajustes en los planteles. La actividad retoma el 7 de enero y todos los juegos se pueden ver en vivo por la pantalla de Básquet Pass.