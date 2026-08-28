El “Verde” superó a Centro Español Plottier 96-75, mientras que el “Xeneize” aplastó a Gimnasia de La Plata 101-64.

Gimnasia y Boca arrancaron con triunfos en el cuadrangular U-17

Se disputó este viernes en el Socios Fundadores, la primera fecha de uno de los cuadrangulares -cuarta fase- de la Liga Federal Formativa de básquet, para la categoría U-17 Masculino (Juveniles).

En ese contexto, los ganadores fueron Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Boca Juniors de Capital Federal.

En segundo turno, el “Verde” se impuso a Centro Español Plottier de Neuquén por 96-75 y de esa manera, comenzó con buen pie esta nueva instancia del certamen formativo de la CAB.

Los destacados en la victoria fueron Benjamín Anríquez, quien resultó el goleador de su equipo con 22 puntos, seguido de Santiago Ivanoff con 20 tantos, mientras que Valentino Segurado aportó 11 unidades.

Por el lado del elenco neuquino, sus mejores hombres en la ofensiva resultaron Julián Toledo con 24 tantos, mientras que Valentín Gruich marcó 22 en su casillero personal.

El cuadrangular lo abrió Boca y Gimnasia de La Plata, con un amplio triunfo del “Xeneize” que ganó por 101 a 64.

En el ganador, hubo varios destacados, entre ellos Valentino Fariña autor de 15 tantos, Bautista Carballo (14), Agustín Della Negra (13) y Luciano Turrini (12).

En el “Lobo”, sus mejores valores fueron Faustino Saracco y Gerónimo Llaneza, ambos con 14 tantos, mientras que Agustín Pezzini convirtirtó 12 unidades.

Este sábado se jugará la segunda fecha. Desde las 16, Boca se medirá con Centro Español, mientras que a las 18, Gimnasia de Comodoro irá por su segunda victoria cuando se mida con su homónimo de La Plata.

El domingo, mientras tanto, el cuadrangular llegará a su fin. A las 9, Centro Español jugará con el “Lobo”, mientras que Gimnasia se las verá ante Boca. Ese día se conocerán los clasificados que accederán a las semifinales de la LFF.

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Panorama – Socios Fundadores – Cuadrangular LFF

VIERNES 28

- Gimnasia (LP) 64 / Boca Juniors 101.

- Gimnasia (CR) 96 / Centro Español 75.

Programa

SABADO 29

16:00 Boca Juniors vs Centro Español.

18:00 Gimnasia (LP) vs Gimnasia (CR).

DOMINGO 30

9:00 Centro Español vs Gimnasia (LP).

11:00 Gimnasia (CR) vs Boca Juniors.