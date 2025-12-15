Gobierno cambia el esquema de bandas del dólar

Con la intención de mostrar que todo está bajo control, el gobierno anunció que a partir del 1 de enero de 2026 comenzará la fase III de su programa monetario, que incluye la actualización mensual del techo y piso de la banda cambiaria según la inflación más reciente. La medida busca contener la presión sobre el dólar en un contexto de inflación alta y deterioro de la confianza en el peso.

Al mismo tiempo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta un plan de acumulación de reservas de hasta 17 mil millones de dólares para sostener la liquidez del mercado de cambios y mantener la estabilidad del peso.