La canasta básica pegó un brusco salto en noviembre

El costo de las canastas básicas se aceleró fuerte en noviembre, en línea con el recalentamiento de la inflación general. Se destacaron los aumentos en alimentos, fundamentalmente en la carne.

Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, saltó 4,1%, récord desde marzo. De este modo, una familia "tipo" necesitó $566.364,43 para no ser considerada indigente.

Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral para medir la pobreza, aumentó 3,6%. Por ende, una familia compuesta por dos adultos y dos niños requirió en el anteúltimo mes del año $1.257.329 para no caer en la pobreza.

La CBA se calcula tomando en cuenta las necesidades imprescindibles de calorías y nutrientes imprescindibles a satisfacer en un mes, y los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT se amplía la CBA a partir de un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. Sobre este punto, cabe advertir que a partir de 2026 el INDEC modificará su sistema de canastas, las cuales contemplarán un mayor peso de los gastos no alimentarios sobre el total; en ese sentido, es de esperar que el nivel de pobreza aumente por esta cuestión metodológica.