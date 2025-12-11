La categoría con mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La inflación de noviembre fue del 2.5%, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Informe de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre. La inflación fue del 2.5% y acumula un 27,9% en lo que va de 2025.

De acuerdo al organismo estadístico que conduce Marco Lavagna, la división con mayor alza mensual en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4% de suba. En tanto, la de menor incremento fue Prendas de vestir y calzado con 0,5%.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación del 2,3%, aunque varias consultoras habían calculado un IPC en torno al 2,5%.