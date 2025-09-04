Goleada de Argentina en el último partido oficial de Messi en el país

Se impuso 3-0 a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El crack rosarino marcó dos y un tanto fue obra de Lautaro Martínez.

En un partido cargado de emotividad, la Selección Argentina de fútbol goleó este jueves de local 3-0 a Venezuela en el marco de la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, que significó el último partido oficial del capitán Lionel Messi en el país.

El encuentro, que se jugó en un colmado estadio Mâs Monumental de River Plate, fue arbitrado por el chileno Piero Maza.

Leo Messi, en dos ocasiones, y uno de Lautaro Martínez marcaron los goles en un partido por demás especial para el capitán de la Selección campeona del mundo y bicampeona de América.

Desde el primer minuto, la “Albiceleste” tomó el control de la pelota y buscó el arco rival. Tras algunos ataques, Julián Alvarez estuvo cerca de convertir pero el arquero venezolano Rafael Romo tapó su derechazo. Sobre el final, a los 38 minutos, fue el propio delantero del Atlético de Madrid quien tras un enganche, habilitó a Messi para que el capitán marque el primer tanto de la noche.

En el complemento fue todo celeste y blanco. Tras varias jugadas claras de gol, Lautaro Martínez empujó la pelota luego de un gran centro de Nicolás Gonzélez para poner el 2-0. Minutos después, el capitán Leo Messi cerró una noche inolvidable con el tercer tanto. De esa manera, el crack rosarino del Inter Miami llegó a los 114 tantos con la camiseta de la Selección. Y además igualó, con sus 72 partidos al ecuatoriano Iván Hurtado como el jugador con más presencias en Eliminatorias Sudamericanas.

Con este resultado, Argentina cosecha 38 puntos en esta clasificación mundialista que lo tiene clasificado desde hace hace varias fechas, y ahora espera por su ultimo partido: el martes en Guayaquil ante Ecuador.