Golpearon y gasearon a jubilados que piden mejores haberes

En un operativo desmedido, las fuerzas de seguridad golpearon y gasearon a las personas que se encontraban en la zona, incluidos trabajadores de prensa y un sobreviviente de un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

"Empezaron a pegar y me dieron contra la reja", contó a Crónica una mujer que se encontraba parada en la plaza Congreso.

Según el hombre, "la calle no la vamos a abandonar" porque lo que perciben como jubilación "no es vivir, es subsistencia". "Hay compañeros que le tienen miedo a la represión, pero esta es una etapa más, no van a lograr sacarnos", aseguró.

Entre los jubilados víctimas de la represión estuvo también Guillermo Lorusso, sobreviviente del CCDTyE Vesubio y fundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, así como el fotógrafo Tomás Cuesta.