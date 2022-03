Gómez cambiará de abogado porque Romero volvió a faltar

Una nueva ausencia del defensor del imputado, la segunda que se registra durante la realización del debate, obligó a suspender este jueves el juicio por el femicidio de Yanina Montes Castro. El tribunal declaró abandonada la defensa que ejercía el abogado Sergio Romero. Ahora el acusado Eduardo Gómez dispondrá de cinco días para nombrar otro defensor particular. Caso contrario, la defensa pública deberá asignarle un abogado para que pueda reanudarse el debate.

Durante la mañana de este jueves se suspendió hasta dentro de cinco días el debate por el femicidio de Yanina Montes Castro en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia. La suspensión se originó por la incomparecencia del defensor particular Sergio Romero, quien es el abofado del imputado Eduardo Gómez.

Luego de una espera prudencial, desde la Oficina Judicial trataron de contactarse con el defensor, sin resultados. Entonces, la fiscal Verona Dagotto, como representante de la acusación pública, pidió al tribunal -integrado por los jueces penales Alejandro Soñis, Daniela Arcuri y Jorge Odorisio- que se suspendiera el debate, que se declarara abandonada la defensa y que se designara otro defensor.

La querella ejercida por la abogada Olga Figueroa, quien representa a la familia de la víctima, también requirió que se suspendiera el debate para continuar en días sucesivos. Al mismo tiempo, planteó que se informe al Colegio Públicos de Abogados la inasistencia, ya que era la segunda vez que Romero no asistía, aunque en la ocasión anterior justificó su ausencia.

Finalmente, luego de un cuarto intermedio el tribunal procedió a evaluar las peticiones de las partes y de la situación en general. “Independientemente de cuál haya sido el motivo de la incomparecencia, hay una obligación ética y moral de comunicar la imposibilidad de asistir al tribunal. Esto tiene que ver con el debido proceso y con la defensa en juicio, una defensa eficaz. Cuando se habló con el defensor en esta audiencia (durante su anterior ausencia), lo entendió, pidió disculpas, pero hoy se vuelve a repetir esta situación”, señalaron los magistrados.

El tribunal aclaró que el juicio no podía continuar sin la presencia de un defensor, ya que tiene que garantizar los derechos del imputado, así como se garantiza el de las víctimas. De ese modo, fijó un plazo de cinco días para que el acusado nombre un nuevo defensor particular y si no puede hacerlo, la defensa pública será quien designará un abogado para que lo represente.

ASESINADA DE MÚLTIPLES PUÑALADAS

Eduardo Gómez está imputado por el femicidio de su pareja Yanina Montes Castro, perpetrado el 29 de agosto de 2020, alrededor de las 3.30 en el departamento que alquilaban en la calle Diaguitas, del barrio José Fuchs.

De acuerdo con la imputación que presentó la Fiscalía, Gómez tomó un arma blanca y con claras intenciones de darle muerte a Montes Castro le asestó 86 puñaladas.

El caso fue calificado jurídicamente como “homicidio agravado por el vínculo, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)”, en calidad de autor para Gómez.

En caso de ser hallado penalmente responsable, Gómez podría recibir una pena de prisión perpetua.