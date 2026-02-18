El Patagonico
El Patagónico
Gran actuación de la CAI en el Mundialito Femenino 2026

Las cuatro categorías que participaron, lograron hacer podio en el certamen disputado en General Roca.

Las categorías formativas femeninas de la Comisión de Actividades Infantiles, dirigidas por Santiago Gaillard y Andrés González, participaron del Mundialito de Fútbol Femenino realizado en la ciudad de General Roca (Río Negro), viviendo una experiencia única en un torneo altamente competitivo y con una excelente organización.

En las instancias finales disputadas en el Estadio Luis Maiolino del Club Deportivo Roca, los cuatro equipos del “Azzurro” que compitieron lograron hacer podio: la Sub 16 obtuvo el 3° puesto en la Copa de Oro, la Sub 14 Naranja salieron campeonas en la Copa de Plata, la Sub 14 Blanco logró el 2° puesto en la Copa de Bronce y la Sub 12 se quedó con el 2° puesto en la Copa de Oro.

Para este torneo, se sumaron jugadoras de distintas localidades: Nayla Falcón y Abigail Roca de Rawson; Leire Crespo e Irupe Cabrera de Trelew; Josefina Contreras, Emilia Cáceres Amador, Luhana Vargas, Lola Nauto y Pía Alvarenga de Puerto Deseado; Tizziana García, Kiara Sandoval y Samira Rearte de Pico Truncado; Luzmila Moreno e Isabella Fassioli de Caleta Olivia y Paloma Elguero de Necochea (Buenos Aires).

La CAI agradece especialmente a las familias que acompañan, apoyan y hacen posible que las jugadoras puedan vivir estas experiencias inolvidables.

Sub 14 Blanco
Sub 14 Naranja
Sub 16

