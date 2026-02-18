Gran actuación de la CAI en el Mundialito Femenino 2026

Las categorías formativas femeninas de la Comisión de Actividades Infantiles, dirigidas por Santiago Gaillard y Andrés González, participaron del Mundialito de Fútbol Femenino realizado en la ciudad de General Roca (Río Negro), viviendo una experiencia única en un torneo altamente competitivo y con una excelente organización.

En las instancias finales disputadas en el Estadio Luis Maiolino del Club Deportivo Roca, los cuatro equipos del “Azzurro” que compitieron lograron hacer podio: la Sub 16 obtuvo el 3° puesto en la Copa de Oro, la Sub 14 Naranja salieron campeonas en la Copa de Plata, la Sub 14 Blanco logró el 2° puesto en la Copa de Bronce y la Sub 12 se quedó con el 2° puesto en la Copa de Oro.

Para este torneo, se sumaron jugadoras de distintas localidades: Nayla Falcón y Abigail Roca de Rawson; Leire Crespo e Irupe Cabrera de Trelew; Josefina Contreras, Emilia Cáceres Amador, Luhana Vargas, Lola Nauto y Pía Alvarenga de Puerto Deseado; Tizziana García, Kiara Sandoval y Samira Rearte de Pico Truncado; Luzmila Moreno e Isabella Fassioli de Caleta Olivia y Paloma Elguero de Necochea (Buenos Aires).

La CAI agradece especialmente a las familias que acompañan, apoyan y hacen posible que las jugadoras puedan vivir estas experiencias inolvidables.

Sub 14 Blanco

Sub 14 Naranja