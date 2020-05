Habilitarán otras 20 camas en el Hospital Alvear

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este sábado una recorrida por las obras inauguradas en el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia y anticipó la habilitación de 20 camas más. “En términos sanitarios la ciudad está muy bien”, indicó el mandatario provoncial y aseguró: “estamos preparados” para hacer frente a la emergencia por el coronavirus.

Arcioni estuvo acompañado por el ministro de Salud, Fabián Puratich; el director del Hospital, Javier Cáceres y la directora del Área Programática en la zona sur, Miryám Monasterolo. En su visita, dialogó con las autoridades del nosocomio y anticipó que el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, “va a estar acá (el lunes) para avanzar con las obras”.

Agradeció a la Municipalidad de Comodoro “que está colaborando para poder reacondicionar algunas habitaciones” ya que con el intendente, Juan Pablo Luque, “hemos encontrado un objetivo en común, sabemos que nos debemos a la gente y eso se ve reflejado en toda la comunidad. Esa es la madurez política por la que tanto hemos venido luchando”, indicó.

El gobernador manifestó que desde los últimos días “venimos recorriendo, en todo el interior chubutense, los puestos sanitarios, los hospitales, charlando con los directores, con personal de la salud”.

Destacó el trabajo que se está realizando en toda la provincia. “Lo hacemos con mucho esfuerzo y responsabilidad, teniendo en claro que nuestro objetivo es la salud de todos los chubutenses”, expresó.

CUARENTENA

Arcioni también se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández de extender el aislamiento hasta el 24 de mayo e iniciar, en la mayoría del país, la fase 4 de la cuarentena con “algunas flexibilizaciones”. Recordó en ese sentido que en Chubut, “con previa autorización, ya la habíamos tomado la semana anterior como la reapertura de los comercios”.

Señaló que en la provincia “vamos liberando en forma paulatina ciertas actividades”, pero advirtió que su continuidad “va a depender de la responsabilidad de todos los chubutenses. Donde vemos que no se cumple y no hay un acatamiento a las normas no vamos a dudar en dar marcha atrás y volver al estado anterior”.