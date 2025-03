Hallan muerta a una joven argentina que viajó a EE.UU.

Una joven argentina de 22 años fue encontrada muerta en Estados Unidos, luego de que sus familiares advirtieran que habían perdido todo tipo de contacto con ella desde el fin de semana pasado. Las causas detrás de su muerte aún son desconocidas, aunque su pareja fue detenida bajo la sospecha de que se trataría de un presunto femicidio.

En las últimas horas, la víctima fue reconocida como Lucila Nieva, una mujer oriunda de Tucumán que había emigrado a mediados del 2024. Bajo el sueño de buscar una vida mejor, la joven se había radicado en la ciudad de Houston, Texas, en donde convivía con su prometido, un joven estadounidense identificado como Robert Sullivan.

Hasta el momento, los detalles de lo que ocurrió y cómo fue encontrada Lucila se mantienen bajo secreto. En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación que tendría como hipótesis un presunto femicidio. El principal sospechoso sería su pareja, quien fue detenido de forma inmediata.

De acuerdo a la información publicada por Los Primeros, la familia de Nieva reveló que habían tratado de comunicarse con la joven desde hace una semana. No obstante, sus allegados pidieron no hablar con los medios de comunicación hasta que no se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Por otro lado, el Gobierno provincial aseguró haber tomado contacto con los familiares de Nieva, con la intención de ayudarlos a agilizar los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo. “Estamos en contacto permanente con la familia”, informaron las autoridades durante un diálogo con La Gaceta.

De la misma manera, el consulado de Houston emitió un comunicado respecto a las tareas que se implementaron en torno a la investigación por la muerte de la argentina. “Respecto al caso de la ciudadana Lucila Nahir Nieva, oriunda de la provincia de Tucumán y recientemente fallecida en Texas, EEUU, desde el Consulado General de la República en la ciudad de Houston se está trabajando, en el ámbito de sus competencias, en toda asistencial consular requerida en estos casos”, manifestaron.

Tal como lo había expresado en sus redes sociales, Lucila había tomado la decisión de mudarse a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Con el apoyo de su familia y amigos, la joven aterrizó en el estado sureño a mediados de junio del año pasado.

“Poner tu vida en unas maletas para viajar sola lejos de tus amigos y familia sin saber qué vendrá por delante es complicado, pero es una complicación que tomaría una y otra vez”, afirmó en una publicación en Instagram, que recopiló los detalles de su primera semana en su nuevo hogar.

De hecho, se trató del primer posteo que se encuentra visible en su perfil, ya que la joven había decidido hacer borrón y cuenta nueva. Incluso, comenzó a llevar el apellido Sullivan, a modo de reafirmar el vínculo que tenía con el actual y único detenido por el caso.

“Uno tiene que aprender a crecer y dejar su huella por más complicado que esto sea”, reafirmó Lucila al remarcar que “cuando realmente quieres conseguir algo tienes que dejar cosas atrás”. Y concluyó con una breve reflexión: “¡Este mundo es tan grande que sería un delito quedarse en un solo lugar toda la vida!“.

Desde ese entonces, la argentina solía utilizar su perfil en Instagram para compartir detalles sobre cómo era su nueva vida en Estados Unidos. En las imágenes también aparecía su pareja y hasta familiares de este, quienes, según dejó constancia la misma Lucila, la recibieron como una más de la familia.