Hallan y destruyen una granada de mano activa en Caleta Córdova

Personal de la División Explosivos de la Policía del Chubut localizó el artefacto durante un rastrillaje en la zona norte de Comodoro.

Un procedimiento llevado adelante por la División Explosivos de la Policía del Chubut culminó con la localización y destrucción de una granada de mano con carga activa en Caleta Córdova.

El operativo contó con la participación de personal especializado de las secciones Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia, quienes realizaron un rastrillaje preventivo en el sector. Durante la inspección hallaron una granada fragmentaria EA-M5 que aún conservaba su carga explosiva y espoleta, aunque en avanzado estado de deterioro debido a su exposición prolongada a la intemperie.

Ante el riesgo que representaba el artefacto, se procedió a su destrucción controlada en el lugar, siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.

Asimismo, durante la jornada también se concretó la destrucción de una granada de mortero de 120 milímetros que había sido secuestrada el pasado 26 de septiembre en la localidad de Sarmiento.

Desde la fuerza destacaron la importancia de no manipular elementos sospechosos y dar aviso inmediato a las autoridades para evitar accidentes.