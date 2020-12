Hallaron un bebé muerto adentro de un contenedor

Este martes por la tarde un cartonero halló el cuerpo de un bebé adentro de un contenedor de basura, que estaba adentro de una bolsa de nylon color negro. El hombre alertó a los vecinos y comerciantes de la zona, tras lo cual llegó personal del SAME llegó hasta la calle Lavalle 1653 en la Ciudad Autónoma de Buenos AIres, que intentó reanimar sin éxito a la criatura.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 B de la Policía de la Ciudad confirmó el hallazgo de cuerpo de un bebé adentro de una bolsa de residuos que un cartonero sacó de un contenedor de basura en Lavalle al 1600, en la zona de Tribunales.

Los efectivos policiales llamaron al SAME, y personal del servicio constató la muerte del bebé. Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó a Crónica TV que "no hubo nada que hacer" por el niño, y que "era recién nacido".

El caso ya es investigado por la Fiscalía Criminal y Correccional Número 54, a cargo de la doctora Belloqui, y ante la Secretaría Única del doctor Pedroso, que procedió a incautar una bolsa negra de nylon y una toalla de color marrón que acompañaban al cuerpo.