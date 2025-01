"Hasta acá llegué": Pepe Mujica contó que el cáncer se expandió por su cuerpo

En la que dijo que es su última entrevista, Mujica contó que no piensa realizar más tratamientos porque su cuerpo "no lo aguanta”. “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero", pidió y expresó: “Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas".

El expresidente de Uruguay José Mujica aseguró en una entrevista con el semanario local Búsqueda que se está "muriendo" y relató que el cáncer que le fue descubierto en el esófago ahora le está "colonizando" el hígado.

Mujica anunció que no va a someterse a tratamientos ni pasar por el quirófano porque su cuerpo "no aguanta más". “Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, expresó.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, relató el exmandatario uruguayo junto a su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, dijo con los ojos llenos de lágrimas según narraron los periodistas que participaron de la entrevista.

A fines de diciembre Mujica fue sometido a una última cirugía: le colocaron un stent en el esófago, donde en abril le descubrieron un tumor maligno que fue tratado con radioterapia. En septiembre también había sido intervenido quirúrgicamente y le practicaron una gastroestomía para alimentación.

El expresidente uruguayo le confirmó a Búsqueda que la de este miércoles fue su última entrevista. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, concluyó.