Hay 13 escuelas con problemas de calefacción 

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) comenzó su paro de 48 horas recorriendo las escuelas que están cerradas por problemas de calefacción y falta de matafuegos. El gremio docente anunció la medida de fuerza después que la administración de Mariano Arcioni ofreciera un aumento del 15% en tres cuotas a partir de agosto.

La propuesta fue rechazada por todos los sindicatos estatales. “Si se aceptara la propuesta salarial efectuada por el Gobierno de Arcioni, el sueldo de bolsillo de un docente ingresante pasaría a ser de 71.700 pesos en octubre, frente a una canasta que, con esta inflación estaría al menos en 154.700 pesos”, destacó el gremio docente.

“En abril la diferencia entre el sueldo docente de bolsillo y la CBT (canasta básica total) fue de 50.600 pesos, en octubre esa brecha llegaría a los 82.900 pesos”, agregó.

La Regional Sur de ATECh, que nuclea a los trabajadores de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, reiteró que, hasta la fecha, el Gobierno provincial no ha convocado para continuar con la paritaria salarial, lo que demuestra la falta de compromiso con la Educación Pública.

“La falta de presupuesto en materia educativa hace que hoy el dictado de clases en la región VI no sea normal: 13 instituciones continúan con falta de calefacción (caldera) en algún sector escolar por lo que los estudiantes rotan, 27 instituciones han cerrado sus puertas, por matafuegos vencidos y otras tantas en situación de riesgo que aún no han suspendido”, describió el gremio docente y se aseguró que, en todos los casos, las escuelas realizaron los reclamos administrativos fueron realizados en tiempo y forma desde febrero o marzo.

“La dilación de respuestas por parte del Ministerio de Educación la sufren las familias, estudiantes y docentes que no tienen una continuidad escolar”, subrayó.

Asimismo, la Regional Sur de ATECh cuestionó que el TEG (Transporte Educativo Gratuito) no cubra la totalidad de los viajes. “Es otro condicionamiento para que estudiantes, docentes y auxiliares puedan asistir a clases. En algunas instituciones si el gobierno no garantiza los traslados, los estudiantes no llegan a las escuelas”, aseveró.

“La crisis hídrica que padecemos en la región (responsabilidad del gobierno) tampoco permite una asistencia continua. El descontento y la preocupación crecen y quienes estamos en las aulas decimos basta por eso paramos”, consideraron.

Las actividades continuarán este viernes, a las 11, cuando los docentes presenten una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por los incumplimientos del Gobierno en materia educativa.