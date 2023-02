Hay rugbiers que quieren otro abogado: se habrían sentido extorsionados

Sólo cuatro días después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores lo condenara a 15 años de prisión por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Blas Cinalli rompió el silencio desde el penal de Melchor Romero, reconoció que en estos tres años "hubo peleas" entre los ocho atacantes, anticipó que cambiará abogado de cara a la apelación y explicó el porqué de la defensa en bloque de Hugo Tomei.

El joven de 21 años se comunicó a través de Instagram con el periodista Cristian "Eche" Echeverría. Tras validar la identidad de quien lo contactaba a través de audios y fotos enviadas desde el penal, el cronista televisivo hizo público el diálogo que mantuvo con el condenado, quien además le pidió que lo hiciera para que la gente "dejara de insultarlo".

Tal y como reveló en febrero del 2020 BigBang, Cinalli fue uno de los condenados que no quería saber nada con la defensa de Tomei, quien fue contratado un día después del asesinato para asumir la representación legal de los hasta entonces diez imputados. El letrado no sólo es el padrino de Emilia Pertossi (hermana de Ciro y Luciano Pertossi), sino que además mantiene una relación cercana con la madre de Máximo Thomsen, quien hasta el crimen ejercía como secretaria de Obras Públicas de la ciudad de Zárate.

"La visita del abogado fue clave y no tuvo que ver sólo con la causa. Hay discrepancias internas, se están peleando. Muchos de ellos, los que menos participación tuvieron en el homicidio, están planteando que quieren abrirse. La convivencia no está siendo pacífica, el grupo definitivamente se quebró", confiaron a BigBang desde el entorno de los imputados sólo quince días después del asesinato.

Hasta ese momento había dos bandos. Por un lado, los "más complicados" encabezados por Thomsen, quienes insistían en la "defensa en bloque". Detrás de él se encolumnaron Ciro Pertossi, también sindicado como "coautor del homicidio"; su hermano menor, Luciano y Lucas Pertossi, primo de ambos. ¿Quiénes son los que comenzaron a romper el scrum? Alejo Milanesi, secundado por Matías Benicelli y Blas Cinalli.

Días antes de que desde el entorno del por entonces imputado reconocieran que estaban "buscando un nuevo abogado", Tomei visitó a sus representados en el penal. "La reunión con el abogado fue justamente para intentar mantenerlos unidos, pero hay una ruptura. Probaron el sabor amargo de la cárcel, pese a que están en un sector resguardado, y empezaron a caer en la realidad de que pueden enfrentar una pena máxima si siguen en bloque", advertía el entorno.

Según pudo saber BigBang, al menos tres de ellos buscaron asesoría por fuera del equipo de Tomei en febrero del 2020. "He sido consultado por algunos padres, pero respeto el trabajo del defensor", precisó con cautela a este medio uno de los abogados penalistas más reconocidos del país sólo días después de hablar con los padres de los por entonces imputados.

La defensa en bloque de Tomei fracasó y todos recibieron penas.

Durante el diálogo que mantuvo con el periodista, Cinalli reconoció que el motivo por el cual tuvo que acceder a la defensa de Tomei fue por la delicada situación económica de su familia y la elevada cifra que le cobraban para representarlo que, de acuerdo a la información a la que accedió BigBang, superaba los 200 mil dólares. La propia madre del condenado, María Paula Cinalli, reveló durante el juicio que, hasta el momento del asesinato, era "único sostén de familia" y que su hija debió salir a trabajar para poder ayudarla con los gastos adicionales que generó la detención de su único hijo varón.

Eche: "¿Estás conforme con la defensa de Tomei?"

Cinalli: "No, sinceramente quiero cambiar de abogado. Pero me cobran demasiada plata y no la tengo. Nunca quise que me defienda Tomei, la verdad. Nunca estuve conforme. Siempre quise otro abogado. Pero nunca tuve la plata. Es muy caro".

Eche: "Otro abogado te podría haber negociado una mejor condena..."

Cinalli: "Te diría que muchos años menos, creo yo. No estoy minimizando nada. Pero sí, me podrían haber dado muchos menos años. Los abogados me cobran en dólares".

A diferencia de lo que declaró durante el juicio que tuvo lugar en Dolores, Cinalli apuntó contra Thomsen y Luciano Pertossi (quien además es su primo por vía materna). "No voy a echarle las culpas a Luciano (Pertossi), mi primo; pero él empezó forcejeando con un pibe (por Fernando Báez Sosa) dentro del boliche y luego siguió afuera queriéndole pegar a un amigo de Fernando", escribió el condenado desde Melchor Romero.

En su declaración judicial asesorada y supervisada por Tomei, Cinalli sostuvo que quienes iniciaron las "peleas" dentro y fuera del boliche fueron los amigos de Fernando. Ahora, le adjudicó la responsabilidad a Luciano. "Nosotros no queríamos pelear. Nos sacaron del boliche y afuera nos agarró la Policía para sacarnos del lugar y nos queríamos ir, pero Luciano estaba muy alterado. Como te dije, no quiero echarle las culpas a nadie. Estoy contando cómo fue todo", prosiguió el condenado.

Ante la pregunta del periodista sobre si Luciano estaba "más sacado" que Máximo Thomsen, Cinalli reconoció: "Los dos más o menos iguales de alterados (Sic). Machu estuvo alterado adentro de Le Brique (el boliche), una vez que nos sacaron se pudo calmar algo. Hasta que después Luciano quería volver a pegarle al grupo de chicos".

Cabe recordar que las pericias constataron restos de ADN de Cinalli en el dedo meñique de Fernando, una de las pruebas más contundentes en su contra. "Mi ADN estaba por el forcejeo que tuve con él dentro del boliche. Ni siquiera le pegué. Tuve un forcejeo de manos queriéndolo separar de Luciano", sumó en el diálogo que manutuvo con el cronista.

Las declaraciones de Cinalli aceleraron la decisión de su madre de reunirse con Miguel Ángel Pierri, el mismo abogado al que acudió 15 días después del asesinato de Fernando. "A mi estudio se acercaron en consulta tres allegados de ellos que están condenados en el caso Fernando, me hicieron conocer la inquietud, yo les hice conocer las condiciones profesionales y económicas. Luego, tuvimos un segundo contacto el martes", reconoció el abogado.

"En el caso de Cinalli y Viollaz, me parece que tiene que ser planteado de otra manera porque por ser primarios le dieron la máxima del delito de partícipe secundario, pero estoy convencido que les puedo bajar la pena", reforzó, dando a entender que el otro condenado que buscaría su representación legal era Viollaz.

Pierri reconoció que aún no definió si aceptará o no la defensa de los rugbiers que quieren romper el scrum orquestado por Tomei desde aquel 19 de febrero del 2020 en el que viajó de Zárate a la Costa para asumir su representación legal.