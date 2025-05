Héctor Fretes seguirá preso porque hay riesgo de fuga

Héctor Martín Fretes fue detenido en flagrancia mientras se encontraba en libertad condicional por otra causa y el pasado viernes se realizó la audiencia de revisión de prisión preventiva de quien hoy está acusado de portación ilegal de arma de fuego.

La instancia judicial se llevó a cabo de manera semipresencial, con el juez y las partes en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, mientras que el imputado participó desde Sarmiento por videoconferencia.

Durante la audiencia, el procurador de fiscalía, Facundo Oribones (foto), indicó que ya se presentó la acusación formal contra Fretes, quien fue detenido el 25 de abril por portar un revólver calibre .22 largo sin la debida autorización. La detención se produjo en flagrancia durante un allanamiento por otra causa en el barrio José Fuchs.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) destacó que el imputado se encontraba bajo libertad condicional desde junio de 2023, lo que agrava su situación procesal. En ese contexto, Oribones solicitó la prórroga de la prisión preventiva por un mes o hasta la audiencia preliminar, argumentando un incremento en el peligro de fuga.

Por su parte, el defensor particular de Fretes, Daniel Fuentes, no se opuso al mantenimiento de la medida cautelar por tres días hábiles, o hasta que el juez lo dispusiera, alegando que aún no había tenido acceso completo a la causa.

Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia resolvió extender la prisión preventiva por el plazo solicitado por la fiscalía, fundando su decisión en el riesgo de fuga y la eventual revocación de la libertad condicional en caso de condena, lo que derivaría en una pena de cumplimiento efectivo y una posible declaración de reincidencia.

Fuente: MPF Comodoro Rivadavia