Desde el jueves 14 de agosto, estrenándose en simultáneo con salas de todo el país, se exhibe el nuevo film de los realizadores de “El Hombre de al Lado” y “El Ciudadano Ilustre”, Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Se presenta aquí una colección de 16 historias satíricas, encarnadas por Guillermo Francella. Cada uno de sus personajes expone una tensión: el oportunismo elegante, la doble moral de clase media, la idolatría futbolera, la aspiración consumista, el sentido del humor ante el caos, la corrección política sobreactuada, la cultura del canuto, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo. No hay redención ni moraleja: hay humor e incomodidad, pero también ternura y una ironía tan afilada como inevitable.

La película se inspira en clásicos de la comedia italiana como “Los Monstruos” y “Los Nuevos Monstruos”, obras que marcaron tanto a Francella como a los directores en sus inicios. Francella ha relatado que la idea surgió tras recordar aquellos filmes italianos: “Eran películas que mostraban el universo italiano, pero con una crítica social debajo, con mucho humor”. Así, la propuesta de “Homo Argentum” traslada ese espíritu al presente argentino, valiéndose de la comedia como vehículo para la crítica social. El guion, escrito por Gastón y Andrés Duprat junto a Mariano Cohn y con la colaboración de Horacio Convertini, Leonardo D´Espósito, Juan José Becerra y Mario Mactas, propone un mosaico de relatos que, aunque autónomos, se entrelazan y construyen una reflexión colectiva sobre la sociedad contemporánea argentina.

El rodaje se llevó a cabo durante nueve semanas en locaciones de Argentina e Italia, lo que refuerza el homenaje al cine europeo que impregna la obra. La producción se extendió nueve semanas y abarcó locaciones en Argentina y en Italia, lo que permitió dotar a cada viñeta de una ambientación particular y diversa. El formato de viñetas autónomas permite que cada historia aborde diferentes aspectos de la vida contemporánea, siempre desde una perspectiva humorística y con una marcada crítica social. La interpretación de Guillermo Francella en múltiples personajes refuerza la intención de explorar distintas facetas del ser humano y de la sociedad argentina, en línea con el espíritu de las comedias italianas que sirvieron de inspiración.

El desafío actoral que enfrentó Francella en este proyecto fue, según sus propias palabras, “brutal”. El actor explicó que cada personaje requirió un trabajo de caracterización extremo, con horas de maquillaje y una transformación total en la forma de pensar y actuar. Los papeles que interpreta van desde un director de cine de fama internacional hasta un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, pasando por un padre de familia de clase media y un multimillonario. Francella destacó el respaldo de los directores y la solidez del guion, que le permitió explorar registros que van desde lo sarcástico hasta lo emotivo sin perder la conexión con el público.

